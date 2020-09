Romy Monteiro is volledig ‘body positive’ in badpak: ‘Ik ben hartstikke trots op mijn lijf’

Romy Monteiro (27) deelt een eerlijke foto van zichzelf op social media, waarin te zien is hoe ze in een badpad poseert. Slank? Zeker. En mag je daar in deze tijden van ‘skinny shaming’ en ‘#bodypositivity’ nog wel openlijk trots op zijn?

Onzeker

Volgens Romy wel. ‘Ik vind het bizar dat ik daar gewoon sta te poseren voor een merk in bikini. Dat had mijn 16-jarige ik nooit geloofd! Dat ik daar sta en het ook nog eens mooi vind’, begint de de 27-jarige Romy. ‘Maar trots zijn op een uiterlijk iets komt soms zo oppervlakkig over. Maar ik ben wél heel trots dat ik mijn onzekerheden heb veranderd.’

Imperfecties

Ze heeft het ook over de ‘body positivity’ die momenteel een trend is op social media: het delen van ‘echte’ foto’s van ‘echte’ lichamen, zonder Photoshop. ‘Ik heb lang getwijfeld over de tekst bij deze foto omdat er de laatste tijd zoveel nadruk gelegd wordt over je ‘imperfecties omarmen’ en vooral die ook laten zien en tonen. Ik zie meer rollen, ik zie striae en ‘echte lichamen’ en dat is top. Maar deze foto toont geen imperfecties van mij en toch ben ik er heel trots op…’

Strijd

Ze gaat verder: ‘Ik heb namelijk mijn hele leven gestreden tegen die kilo’s, tegen die suiker en vetverslaving. Als je me niet gelooft, google The Voice optredens en dan zie je dat ik veel kilo’s ben verloren. Toen vond ik mezelf ook mooi hoor maar ik voelde me niet mezelf. Het uiterlijk klopte niet bij het zieltje én ik was niet gezond bezig. Snoep is mijn grootste vriend en vijand. De juiste balans had ik al een tijd terug gevonden maar was gek genoeg niet tevreden. Wellicht herkennen sommige dit ook, maar ik zag lange tijd nog de zwaardere versie van mezelf in de spiegel. Of staarde ik me blind op de imperfecties en wat nog ‘beter kon’.’

Ouder worden

Ze leert nu meer en meer over zichzelf. ‘Die onzekere gedachtes liggen niet aan een gewicht, maar aan veel diepere zaken. Ergens along the way zijn die twee (uiterlijk en innerlijk) vriendjes geworden. Ik weet niet of dat lag aan het feit dat ik mijn uiterlijke doel had bereikt (je kent het wel, passen in die éne jeans) of dat ik ouder geworden ben en ik die jeans minder belangrijk vind. Natuurlijk heb ik nog steeds onzekerheden, duh, maar op dit moment ben ik hartstikke trots op mijn lijf, het proces en op deze foto! En dat mag ik best zeggen, vind ik. Denk ik.’ En zo is het.

Eerder deelde Romy al deze badpakfoto:

Romy en haar moeder Antje in 2014:

