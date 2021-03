Ongeveer 1 op de 7 zwangerschappen eindigt in een miskraam. Terwijl dit dus heel vaak gebeurt, wordt er verbazingwekkend weinig over gesproken. Nieuw-Zeeland is het eerste land dat dat taboe aanpakt door ouders na een miskraam rouwverlof te geven.

Het parlement van Nieuw-Zeeland stemde unaniem in met een wet die ervoor zorgt dat zowel de moeder als haar partner drie dagen rouwverlof krijgt na een miskraam. Een belangrijke stap, want op die manier wordt het verdriet rondom een miskraam eindelijk erkend.

Verlies

‘Het is geen ziekte, het is een gemis’, zegt initiatiefnemer Ginny Andersen. ‘Dat verlies kost tijd – tijd om fysiek te herstellen en tijd om mentaal te herstellen; tijd om te herstellen met een partner.’ Het verlies geldt voor moeders, hun partners en ouders die via draagmoederschap of adoptie een kindje willen. Voor vrouwen die een zwangerschap beëindigen in een abortus geldt de wet dan weer niet.

Stigma

Volgens het parlementslid Jan Logie is de wet hard nodig om ervoor te zorgen dat we eindelijk meer praten over miskramen en vroeggeboortes. ‘Het is een ongelooflijk normale ervaring, maar normaal betekent niet gemakkelijk; het betekent niet zonder pijn. We hebben lange tijd, door stilte en stigma, vrouwen – voornamelijk vrouwen – gedwongen om gewoon te doen alsof het niet is gebeurd.’

Go Nieuw-Zeeland.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Lindanieuws | Beeld: Getty