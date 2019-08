Roxeanne Hazes onthult échte reden afvalrace: ‘Het was medische noodzaak’

Dat Roxeanne Hazes (26) heel wat kilo’s is kwijtgeraakt, bewijst foto na foto op Instagram. De complimenten stromen de laatste tijd dan ook binnen voor de zangeres en menig volger is benieuwd naar ‘haar geheim’. Hier deed ze onlangs al een boekje over open, en nu vertelt ze de openhartig over de medische reden van haar afvalrace.

Na haar bevalling kostte het Roxeanne veel moeite om korte metten te maken met de overtollige zwangerschapskilo’s, maar inmiddels is de moeder van Fender (1) heel wat kwijt. “Ik ben bijna dertig kilo afgevallen”, vertelt ze aan Story. ‘Ik woog meer dan honderd kilo.’

Medische noodzaak

In hetzelfde gesprek verklapt ze sinds drie maanden keihard te trainen in de sportschool met een trainer. ‘Dat was medische noodzaak. Ik hield veel vocht vast, bewoog weinig en at ongezond. Daardoor was mijn cholesterol veel te hoog. Ik wilde ’s ochtends zelfs mijn bed niet meer uitkomen, had totaal geen energie meer. Het moest gebeuren. Ik let nu heel erg op mijn voedsel, daar krijg ik hulp bij van een diëtiste. Ik heb niet de discipline dat zelf te doen.’

Zomerkind

In de zomer van 2018 werd Roxeanne en haar verloofde Erik Zwennes de trotse ouders van hun eerste kind, zoon Fender. Wanneer de twee in het huwelijksbootje stappen, is niet duidelijk.