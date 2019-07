Fierce as hell: Roxeanne Hazes overspoeld met complimenten over figuur

Zondag liet de zon zich regelmatig zien en was het zo’n dag waarop het jammer is om alleen maar binnen te zitten. Dat moet Roxeanne Hazes ook gedacht hebben, zo blijkt op een gloednieuwe foto van de zangeres.

Op het kiekje dat Roxeanne afgelopen weekend plaatste, is ze te zien in een grijs jurkje dat tot boven haar knieën uitkomt. De outfit accentueert haar slanke taille en dat ontgaat ook haar volgers niet.

Afgevallen

De complimenten stromen dan ook binnen voor de moeder van Fender. “Wat zie je er geweldig uit, Roxie!”, schrijft fotograaf William Rutten. Een fan merkt op: “Wat ben je afgevallen!” Bovendien wordt ze door meerdere volgers een “knappe mama” genoemd.

Moederschap

In de zomer van 2018, op 10 juli om precies te zijn, werden Roxeanne en haar verloofde Erik Zwennes de trotse ouders van hun eerste zoon: Fender Andrew Arnold Zwennes. “Na maanden hard oefenen en vooral veel van elkaar houden, is onze wens eindelijk in vervulling gegaan”, liet de zangeres toen weten. Inmiddels voelt ze zich helemaal thuis in het moederschap en geniet ze elke dag het vrolijke mannetje.

Bron: Flaironline, beeld: Roxeanne Hazes via YouTube