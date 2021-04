Roxeanne Hazes geeft goede raad: ‘Vergelijk jezelf niet met anderen’

Roxeanne Hazes deelt op haar social media vaak genoeg eerlijke en hilarische posts. Daarin laat de zangeres weten dat je mag zijn wie je bent. In gesprek met ‘ELLE’ spreekt ze over haar eigen lichaam én geeft goede raad.

Roxeanne Hazes social media

Natuurlijk heeft Roxeanne ook dagen dat ze zich minder goed in haar velletje zit. Maar de zangeres zal daar nooit om liegen. “Het is ook oké. Ik ben blij dat ik nu op mijn 28ste mezelf volledig accepteer”. Ze wil dan ook niets liever dat andere mensen af en toe net zoals haar kunnen denken. “Ik gun het zo veel meer mensen om op zo’n manier naar jezelf te kijken.”

‘Dikke tieten’

Maar dat ze zichzelf accepteert, zegt weer niet dat ze alles mooi vindt aan haarzelf. “Ik hemel mezelf niet op als ik in de spiegel kijk, maar denk ik ook niet: ‘gadverdamme wat een afschuwelijk mens’. Maar: jij mag er ook zijn, met je dikke tieten en je dikke hol.”

Jezelf niet vergelijken

Wat Rox heeft geholpen om zich zekerder te voelen? “Veel gesprekken voeren, bijvoorbeeld met vrouwen met een maatje meer tegen wie ik enorm opkijk.” Maar haar beste advies luidt: “En jezelf niet vergelijken met een ander. Ik ben niet zoals veel vrouwen die ik scrollend op Instagram zie. I’m okay with that.

Eerlijke foto’s

Toch heeft ze lange tijd een afkeer gehad van sociale media. “Tijdens mijn zwangerschap was ik al bezig met dat ik per se die verzorgde moeder wilde zijn, achter een mooie kinderwagen. Inmiddels bén ik moeder en loop ik vaker in mijn pyjama of joggingpak dan dat ik er amazing uitzie. Het interesseert me gewoon niet.” Dat Instagram nu steeds meer eerlijke foto’s opduiken, vindt de zangeres dan ook geweldig. “Nu vind ik sociale media eigenlijk heel leuk, omdat juist de eerlijke foto’s en verhalen meer naar buiten komen. Ik hoop dat ook door wat ik post het perfecte beeld langzaamaan een beetje verdwijnt”, aldus Roxeanne.

