5 redenen waarom je nooit wil horen dat je rustig moet blijven

Heb je ooit meegemaakt dat wanneer iemand zei ‘rustig blijven’ je ook daadwerkelijk kalm bleef? Waarschijnlijk zelden tot nooit. Meestal zijn de situaties waarin je ‘rustig moet blijven’ juist de gelegenheden waarin je absoluut niet rustig wil blijven. Het maakt daarbij niet uit waar je bent, of wat je doet, het advies ‘rustig blijven’ is meestal niet datgeen dat we willen horen. Toch? Hierbij vijf redenen waarom wij niet rustig willen blijven:

1. Moeten mannen ook rustig blijven?

Wanneer heb je voor het laatst iemand tegen een man horen zeggen dat ‘ie rustig moet blijven? Precies wat wij dachten. Neem bijvoorbeeld twee ruziënde mannen in de kroeg; de uitsmijter zal eerder zeggen dat ze het ‘buiten moeten uitvechten’ in plaats van dat ze rustig moeten blijven. Dat is natuurlijk een tikkie seksistisch, zeker als je bedenkt dat vrouwen te pas en te onpas – bij hele grote en hele kleine dingen – te horen krijgen dat ze rustig moeten blijven.

2. Je hebt ieder recht om je uit te spreken

Wanneer je te horen krijgt dat je rustig moet blijven, word je eigenlijk gevraagd om op te houden met datgeen waar je mee bezig bent. In andere woorden: je mond wordt gesnoerd. En of het nou over je baas gaat of over je huisgenoten, met het verzoek om rustig te blijven vinden mensen eigenlijk dat je geen punt hebt.

3. Soms is rustig blijven onmogelijk

Mensen met angsten zijn niet altijd in staat om rustig te blijven. Sterker nog, in sommige situaties is het onmogelijk. Dus wanneer je een vriendin hebt die hysterische wijze aan het flippen is vanwege een jongen die niet terug appt binnen 3 minuten, adviseer haar dan niet om ‘rustig te blijven’. Er zijn genoeg andere manieren om duidelijk te maken dat alles goed komt.

4. Iemand vertellen rustig te blijven heeft iets neerbuigends

Stel, iemand maakt zich grote zorgen en voelt paniek om het een of het ander. Wanneer je diegene adviseert om rustig te blijven, kan je degene het gevoel geven dat je zijn/haar zorgen niet serieus neemt. Dat het hun eigen schuld is om zich zo te voelen.

5. Rustig blijven? Hell no!

Hoe vaak is het je gelukt om in panieksituaties écht rustig te blijven, nadat iemand zei dat je rustig moet blijven? Iemand commanderen om rustig te blijven heeft geen zin, en vaak krijg je precies de tegenovergestelde reactie. Kijk naar nadere mogelijkheden, bijvoorbeeld om diep adem te halen.

Bron: Elite Daily, beeld: iStock