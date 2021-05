Dít is waarom saliegroen dé nieuwe interieurtrend 2021 is

Groentinten zijn al een tijdje helemaal hip in interieurland. Maar er is weer een nieuwe groentint die alle andere trends toch net weer even overtreft. We hebben het over saliegroen. Maar waarom deze kleur? En waarom is hij zo populair?

Het is niet zomaar dat groentinten helemaal hip zijn de laatste tijd. Deze kunnen namelijk veel rust creëren bij jou thuis. En in deze onzekere tijden, kunnen we wel wat rust en positiviteit gebruiken. En nu we toch veel thuis zitten en veel tijd omhanden hebben, kunnen we net zo goed ons interieur omgooien.

Minder stress

Groen in je interieur toevoegen is dus een heel goed idee als je thuis rust wil creëren. De groene kleur heeft namelijk een rustgevende invloed op ons. Door alleen al naar de kleur te kijken wordt je stress meteen verminderd, omdat we de kleur groen associëren met de natuur.

Saliegroen

Het is dus eigenlijk helemaal niet zo vreemd dat juist in deze tijd die groentinten helemaal hip zijn. We willen allemaal rust creëren. En saliegroen helpt daar helemaal bij. Dat is namelijk een hele zachte groentint die zelfs wat grijze ondertonen heeft. Dit zorgt ervoor dat de groentint nog rustgevender wordt.

Styling

Maar hoe style je deze kleuren nou precies in je interieur? Je kunt het groots aanpakken en je muren of misschien zelfs je plafond wel saliegroen verven. Wil je het liever iets kleiner aanpakken? Begin dan eens met wat subtiele accessoires in deze mooie rustgevende kleur.

Ook is deze trendkleur makkelijk te combineren. Saliegroen past goed bij bruin, hout, en wittinten. Maar hij kleurt ook mooi bij wat meer opvallendere kleuren zoals oudroze en jeansblauw.

Een ander voordeel van de kleur saliegroen is dat hij ervoor zorgt dat de planten en bloemen die in je huis staan er nog meer zullen uitspringen.

Lees ook

Zon maar geen balkon? Haal de zomer in huis met deze interieurtips

Inspiratie

Er zijn dus oneindig veel mogelijkheden met saliegroen. Daarom hebben we wat leuke plaatjes voor je bij elkaar gezocht, zodat je alvast wat inspiratie kunt opdoen voor je volgende interieur make-over.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Libelle | Beeld: GettyImages