Samen naar de kliniek: nieuw platform voor abortusbuddy’s

Gisteren kwam het schokkende nieuws naar buiten dat intimidatie van zwangere vrouwen bij Nederlandse abortusklinieken onverminderd doorgaat. Erger nog: op sommige locaties is er zelfs sprake van een toename. Om die reden is nu het platform samennaardekliniek.nl gelanceerd, waar je gekoppeld kunt worden aan een abortusbuddy zodat je samen naar de kliniek kunt.

Op www.samennaardekliniek.nl kunnen mensen met een afspraak bij de abortuskliniek, in Rotterdam of Den Haag, vanaf vandaag een abortusbuddy aanvragen.

Toenemende intimidatie

Dit platform is gelanceerd naar aanleiding van telefonische rondvraag van Het Humanistisch Verbond en feministisch platform De Bovengrondse bij klinieken en enkele gemeenten. Daaruit is gebleken dat bij minstens 11 van de 14 bestaande klinieken in Nederland, anti-abortusdemonstraties en intimidaties het afgelopen half jaar niet zijn afgenomen en in sommige gevallen zelfs zijn toegenomen.

Plastic embryo’s

Bij vijf klinieken gebeurt dit zelfs twee tot drie keer per week. Demonstranten wachten de bezoekers en bemoeilijken de toegang tot de kliniek. Ook spreken ze bezoekers aan en roepen ze hen na, soms zelfs in name van God. En daar blijft het niet bij. In de ergste gevallen sluiten de demonstranten de bezoekers in en overhandigen ze hen plastic embryo’s.

Samen naar de kliniek met een abortusbuddy

De Bovengrondse noemt deze intimidatie van patiënten onacceptabel. Om die reden kunnen bezoekers van de abortuskliniek nu een buddy aanvragen via de gloednieuwe website. Zo’n abortusbuddy heeft slechts één taak. En dat is: niet oordelen en er simpelweg voor zorgen dat iemand ongestoord de kliniek kan binnenlopen.

Abortusbuddy Micha: ‘Liefde voel ik voor mensen, schone kunsten, dieren en het milieu. Vrouwen en meiden uit Rotterdam en omgeving die naar de kliniek willen gaan, hoeven zich nooit alleen te voelen. Vraag mij of één van de andere buddy’s mee.’

Een kleine moeite voor de een, een groots gebaar voor de ander

Ook abortusbuddy Famke benadrukt dat ze louter een steun wil zijn. ‘Voor mij een kleine moeite. Voor jou misschien een heleboel extra rust. Ik ben vriendelijk, overzichtelijk en warm.’

Bron & beeld: samennaardekliniek.nl