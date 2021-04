Nooit meer last van jeuk en rode bultjes met deze scheertips

We hebben er allemaal wel eens last van na het scheren van je bikinilijn: jeuk, rode bultjes en ingegroeide haren. Soms weet je tussen alle tips en tricks niet meer wat nou wel of niet werkt. Daarom hier de beste scheertips op een rijtje.

Een goed begin is het halve werk. Dit geldt zeker ook bij het scheren van je bikinilijn. Als je namelijk meteen begint met scheren, zul je sneller last krijgen van scheerirritaties.

Weg met dode huidcellen

Scrubben is een van de belangrijkste dingen die je moet doen vóór het scheren. Je haalt namelijk hiermee de dode huidcellen van je huid af. Dode huidcellen kunnen in het haarzakje gaan zitten en hierdoor krijg je last van ingegroeide haren. Scrub dus regelmatig je huid en scrub altijd voordat je gaat scheren. Pas wel op dat je niet een te heftig product gebruikt. De huid daar beneden is heel gevoelig.

Aan het einde

Scheer je pas als je klaar bent in bad of onder de douche. Je poriën staan dan meer open door het warme water en hierdoor zullen de haartjes zachter zijn. Het scheren zal je dan een stuk makkelijker af gaan, met een gladder eindresultaat als zeer welkom gevolg. Als je klaar bent met scheren, spoel je huid dan af met koud water. Want dan zullen de poriën weer kleiner worden.

Scherp mesje

Gebruik ook nooit een bot of veelgebruikt mesje als je de bikinilijn gaat scheren. Een schoon en scherp mesje zal ontstekingen voorkomen. Eigenlijk zijn wegwerpmesjes ook niet goed om te gebruiken als je je intieme zone scheert. Een scheermes voor mannen is een goede vervanger. Deze blijven gek genoeg veel langer scherp dan de vrouwelijke variant.

Scheergel

Ook een goede scheergel kan helpen voor een flawless geschoren bikinilijn. Een die speciaal voor de gevoelige huid is of eentje zonder parfum is het beste om irritaties te voorkomen. Kokosolie is ook een goed alternatief. Het is natuurlijk en hydrateert de huid.

Links of rechts?

Voordat je überhaupt begint met scheren, check of je schaamhaar niet té lang is. De haartjes zullen dan snel vast gaan zitten in het mesje. Is het te lang? Knip het dan eerst even bij. Als je vervolgens gaat scheren, scheer dan in de richting van de haargroei. Met de haargroei mee kan ook, maar voor mensen die snel last hebben van ingegroeide haartjes is dit niet een heel goed idee.

Nazorg

Zorg dat je je na het scheren goed afdroogt, maar wees niet te hardhandig. Gebruik bijvoorbeeld tea tree olie of babypoeder om rode bultjes te voorkomen. Wrijving door ondergoed kan ook voor irritatie zorgen, draag dus katoenen ondergoed in plaats van synthetische of kanten ondergoed. Toch nog last van ingegroeide haartjes en rode bultjes? Wacht dan een tijdje voordat je je weer scheert, anders kun je nog ergere infecties veroorzaken.

