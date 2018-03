Schokkend: 70 procent van de vrouwen kreeg weleens een hatelijke opmerking van een vriendin

‘Oh, dus jíj doet dat zo? Oke…’ Iedereen heeft weleens een fijne passief agressieve opmerking in de maag gesplitst gekregen. Over de opvoeding van je kinderen, over je kledingkeuze, je lichaam en god weet wat nog meer. En we weten allemaal van wie dat soort opmerkingen komt.

Terwijl we elkaar juist zouden moeten steunen, doen we het tegenovergestelde. We bekritiseren en kleineren elkaar en houden (het gedrag van) andere vrouwen onder een vergrootglas. Uit recent onderzoek blijkt dat 70 procent van de vrouwen weleens slachtoffer is geworden van hatelijke opmerkingen van een vrouw die zij beschouwde als vriendin.

Kappen nou

Het initiatief It Won’t Stick moedigt vrouwen aan boven deze negatieve opmerkingen uit te stijgen en elkaar te helpen. Ze bedachten de mantra: ‘Whatever dirt they throw at you, it simply won’t stick’. En ze lanceerden gisteren een video. Hierin vertellen vrouwen over de manieren waarop ze geshamed zijn, en over het feit dat ze nooit goed genoeg zijn: ’My this is too that, my that is too this’. De video kun je hieronder bekijken.

Bron It Won’t Stick | Beeld Still uit video