‘Maandverband en tampons moeten gratis verkrijgbaar zijn’

Iedereen die weleens maandverband of tampons gebruikt, weet dat dat niet goedkoop is. Je betaalt al snel een paar euro voor een een doosje tampons, die na je menstruatie vaak wel leeg is. Om die reden willen ze in Schotland de dameshygiëne gratis maken.

Omdat niet iedereen maandverband en tampons kan veroorloven, probeert de Schotse regering het nu gratis te maken. Een maand geleden deed de regering al een test met het project Aberdeen, waarbij maandverband en tampons werden uitgedeeld aan meisjes en vrouwen in kansarme gezinnen. Parlementslid Monica Lennon pleit nu voor een definitief einde aan ‘period poverty‘. Ze vindt het niet kunnen dat sommige meisjes niet naar school kunnen wanneer ze ongesteld zijn, omdat hun ouders geen geld hebben voor maandverband en tampons. Veel meisjes in jonge gezinnen lopen om die reden met bijvoorbeeld zakdoeken in hun onderbroek wanneer ze ongesteld zijn.

Eerste land

Concreet gezien wil Monica Lennon dat scholen en universiteiten maandverbond en tampons gratis beschikbaar maken in toiletten. ‘Toegang tot vrouwelijke hygiëneproducten zou een basisrecht moeten zijn, maar niet iedereen kan zich dat veroorloven. En dus vraag ik om een universeel systeem waarbij gratis maandverband of tampons voorzien worden voor iedereen die dat nodig heeft,’ aldus Lennon. Als het voorstel erdoor komt, is Schotland het eerste land met gratis maandverband en tampons.

Bron HLN.be | Beeld iStock