Waarom je beter in de herfst al kunt beginnen met je goede voornemens

Als 1 januari dichterbij komt, weet je wat je te doen staat: de goede voornemens op een rijtje zetten waar je je aankomend jaar aan gaat wagen. Waarom wachten en tegen dat begin van het jaar aanhikken?

‘September is het nieuwe januari’, schrijven onder meer Forbes en Fast Company, want als het aankomt op goede voornemens zou de herfst het perfecte seizoen zijn om te beginnen. Daar zijn verschillende redenen voor. Laat je overtuigen en begin alvast, zouden we zeggen. Of ‘nog steeds’; het is maar hoe je het bekijkt.

Gevoelsmatig een nieuw jaar

De zomervakantie is voorbij en je komt weer in je normale ritme: officieel begint het nieuwe jaar natuurlijk op 1 januari, maar begin september voelt in veel gevallen ook als een nieuwe start. Daarom zou dit het uitgelezen moment zijn om je goede voornemens van start te laten gaan.

Energiebom

Begin september is je energielevel over het algemeen hoger dan aan het begin van een nieuw jaar. Dit komt onder meer door de ontspannen vakantie die je gehad hebt, waardoor je weer helemaal opgeladen bent. De kerstvakantie put daarentegen meer uit – denk maar eens aan alle feestdagen en ‘verplichte’ feestjes. Daarnaast krijg je extra energie doordat de dagen in de herfst nog net wat langer zijn dan de koude winterdagen. En meer energie zal ervoor zorgen dat jij je goede voornemens langer volhoudt.

No pressure

Begin je aan het begin van een nieuw jaar met sporten, dan wordt er al gauw het kaartje ‘goede voornemens’ aangehangen. Dit kan zorgen voor de nodige druk. Begin je in de herfst, dan heb je hier veel minder last van. Zo kun je je goede voornemens op eigen tempo oppakken, zonder dat iedereen er telkens naar vraagt. Tot slot heb jij je doelen al grotendeels bereikt wanneer de mensen om je heen nog moeten beginnen. En dat is ook best motiverend!

Bron Het Laatste Nieuws | Beeld iStock