Nieuw wetsvoorstel: ‘Seks tegen je wil is altijd verkrachting’

Ferd Grapperhaus, minister van Justitie, wil seksueel wangedrag aanpakken. Dat wil hij doen met een debat dat draait om de vraag of seks tegen iemands wil altijd verkrachting is.

De minister wil dat verkrachters sneller gestraft worden. Nu wordt een zaak alleen bestempeld als ‘verkrachting’ wanneer er sprake is van dwang. Wanneer je als slachtoffer niet tegensputtert omdat je verstijfd van angst of gedrogeerd bent, kan het dus zijn dat er niks met je aangifte wordt gedaan. Aan de hand van een nieuwe wet wil Grapperhaus dat probleem aanpakken.

‘Voorstel gaat niet ver genoeg’

Op dit moment ligt de lat om aan te tonen of er sprake is van verkrachting of aanranding nog hoog. Te hoog, vindt ook de minister. Toch is niet iedereen het met hem eens.

Amnesty International vindt dat het wetsvoorstel nog niet ver genoeg gaat. In het voorstel van Grapperhaus wordt ‘seks tegen de wil’ een ander soort delict waar een lagere straf op staat dan verkrachting. Amnesty bepleit daarentegen dat iedere vorm van seks tegen iemands wil in verkrachting is. Ook strafrechtadvocaten zetten vraagtekens. Zij vinden de wet ‘overbodig’ en denken dat het een zaak nodeloos ingewikkeld maakt.

De minister wil het debat over het nieuwe wetsvoorstel na de zomer voortzetten. Nieuwsgierig wat het precies inhoudt? Je vindt het hele voorstel hier.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock