VIVA-forummer sadface902 maakt zich zorgen over haar dochters. Ze zijn wel héél erg geïnteresseerd in papa’s geslachtsdeel, maar waar moet ze de grens trekken? En hoe pakken ze de seksuele opvoeding het beste aan?

Is het normaal dat haar dochters, op deze leeftijd (tussen de 6 en de 10 red.) zoveel interesse tonen voor de piemel van hun vader en er soms zelfs naar grijpen tijdens het stoeien? Ze vraagt zich af of het bij andere kinderen ook zo is en hoe de andere VIVA-forummers ermee omgaan.

snorriemorrie : Mijn zoon (5) heeft hetzelfde maar dan met mijn borsten. Ik heb helaas geen antwoorden, maar je bent dus niet de enige

S-meds: Vraag eens waar die belangstelling vandaan komt? Praat je wel eens met hen over seksualiteit? Vertel je hen dat iedereen baas is over zijn eigen lichaam, dat niemand zonder toestemming tussen de benen mag graaien van een ander. Vraag aan hen of ze dat wel eens hebben meegemaakt en vertel hoe ze daarmee om kunnen gaan. Je moet doorlopend met kind praten over seks, als ze drie zijn maar ook als ze dertien zijn. Veel ouders maken de fout pas te beginnen met voorlichting als het te laat is (pubertijd). Dan wordt het namelijk ineens een 'ding'

Ana_Isabel** : Je geslachtsdeel is van jezelf. Je gaat papa niet tussen zijn benen slaan. Als ze echt geïnteresseerd zijn, zou ik een boekje erbij pakken. Ik heb dit niet eerder meegemaakt met mijn vier kinderen. Ze lijken mij ook een beetje te oud voor deze vorm van interesse bij papa, maar ik kan mij vergissen.

Ik zou als ik jou was ook mee willen geven het belang van privacy en respect voor een ander.

Ik zou als ik jou was ook mee willen geven het belang van privacy en respect voor een ander.

Madelieefjes : Mijn man was nooit naakt in het bijzijn van onze dochter. Denk dat het tijd wordt voor je man om niet meer naakt met je dochters te zijn. Straks vertellen ze op school dat ze papa's piemel mogen vastpakken….

Het-groepje : Hier is het nee is nee. We lopen wel bloot door de gang maar na een bepaalde leeftijd zijn dezelfde opmerkingen of grapjes ook weleens klaar of beledigend dus hou maar voor je. Snappen ze best.

Vergeetmenietje1980 : Kijken mag, vragen stellen ook. Aankomen mag niet en anderen mogen jou ook niet aanraken als jij dat niet wil. Dat leer ik ze hier.

ZOMER : Kinderen krijgen op een bepaalde leeftijd interesse in hun lichaam en het lichaam van anderen. Heel logisch dat meisjes zien dat hun papa en andere jongetjes er anders uitzien dan zijzelf. Daar kun je het gewoon over hebben. Verder zou ik het niet tolereren als ze naar mijn geslachtsdeel grijpen. Daar kun je gelijk een goede les bij vertellen, dat je lichaam van jou is en als je niet wil dat een ander eraan komt, dat je dat mag zeggen en de ander dan moet luisteren.

Thordis : Verder is bloot heel normaal, maar grenzen stellen ook. Dus graaien naar geslachtsdelen mag niet, daar zeg je iets van als ouder. Gewoon een kwestie van opvoeding en bij kinderen ouder dan 2 prima duidelijk te maken. Wij zijn hier heel relaxed met bloot, we slapen bloot, gebruiken de badkamer samen, en niemand graait naar elkaars geslachtsdelen. Overigens is het maken van piemelgrappen een pré in elk huishouden wat mij betreft.

LadyVoldemort : Nu ik erover nadenk: mijn kinderen hebben volgens mij nooit aan papa's piemel gezeten. Ook niet aan mijn doos trouwens, behalve die ene keer dat ze er wel doorheen moesten omdat dat nou eenmaal de enige uitweg was. Terwijl zowel papa als ik altijd vrijelijk naakt door het huis hebben gehuppeld als dat toevallig zo uitkwam.

Sandy1974: Toen mijn zoons nog klein waren, vroegen ze ook: "Mama laat eens zien waar jij mee moet plassen", toen waren ze jaar of 4-5 . Fase ging vanzelf weer over.

