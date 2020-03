Self-care is een hot topic. Het thema heeft een vaste dag op de kalender, stickers en gifjes op Instagram en bovendien zijn er self-care barbies. En toch zijn er mensen – mezelf incluis – die het niet voor elkaar krijgen om goed voor zichzelf te zorgen. Voor die mensen hebben we nu het ultieme self-care schema.

We zijn allemaal zo gewend geraakt om over self-care te praten, en over self-care te horen, dat we vergeten om onszelf de tijd te gunnen om het ook daadwerkelijk te doen. Dat terwijl nu in tijden van de coronacrisis de schema’s voor thuisblijvende kinderen ons om de oren vliegen. Waarom wel direct voor de kinderen een coronadagroutine uitschrijven, terwijl we zelf – wederom – achterblijven? (Die redenen kunnen we overigens wel verzinnen: je baan, je huishouden, je nevenprojecten, je sociale leven, je bingewaardige series).

Daarom hierbij een self-care schema, voor minder stress, betere slaap en een groter zelfbewustzijn.

Ochtend:

Het is te hopen dat de ochtenden ook voor jou het meest tedere moment van de dag zijn. Als het goed is, heb je zes tot acht uur geslapen, en zijn je lichaam en geest wakker aan het worden. Heb je een drukke dag voor de boeg? Dan is de ochtend bij uitstek het moment voor self-care. Daarom:

Drink water voordat je koffie drinkt.

Je verwacht het misschien niet, maar hydratatie is een groot onderdeel van self-care. Zeker als je bedenkt dat je lichaam net zes tot acht uur heeft moeten vasten. Door ademen, snurken of zweten heeft je lichaam zelfs de hele nacht vocht verloren, dus een flinke portie water kan geen kwaad. Hierdoor laat je je lichaam weer in beweging komen, en geef je het als het ware benzine om de dag mee door te komen. Lees (en dan hebben we het niet over het nieuws).

Het ding met nieuws is: het is veelal negatief en ontmoedigend. Daarom kun je ’s ochtends beter kiezen voor een paar bladzijdes uit een boek. Al lees je maar vijf bladzijdes, het is voldoende om je geest rustig te laten ontwaken. Lezen over en je inlezen in andere personages kan bovendien je creativiteit boosten. Maak een langzame wandeling.

We hebben het al vaker geschreven: wandelen doet wonderen voor de geest. Het maakt je gedachten leeg en kan je aan het begin van de dag helpen om over je doelen na te denken. En of je nu in een drukke stad of in een rustig dorp woont, luisteren naar omgevingsgeluiden kan verfrissend werken. Het maakt je bewust van waar je bent, een gevoel van onschatbare waarde dat je door de dag heen al snel kwijt kunt raken.

Middag:

Achter je computer lunchen of snel even naar de kantine lopen, het is hoe het gros van de Nederlanders zijn lunchpauze besteedt. Geen wonder dat je niet echt tot rust komt en je focus minder wordt gedurende de dag.

Luister naar een podcast.

Liefst eentje met comedy, want: lachen is gezond. Lachen laat stress vrij, en maakt je bewust van jezelf. Check hier de leukste podcasts. Wees een plant.

Schijnt de zon? Ga dan als de wiedeweerga naar buiten en ga in de zon staan voor 10 à 15 minuten. Laat de zon op je inwerken en zuig al die vitamine D maar op. En aangezien de meeste kantoren vaak koud zijn, kan het zonlicht als een warme knuffel aanvoelen. Kauw je voedsel.

Dat klinkt wellicht een beetje gek, maar goed eten is hartstikke belangrijk. Skip het frietje van Pietje van om de hoek en ga voor kauwbaar voedsel met vezels en proteïne. Kauw, kauw en kauw nog langzamer. Het zal de rest van je dag ook verlangzamen.

Avond:

Het effect van een uitgebreide ochtendroutine en een rustige lunchpauze wordt teniet gedaan als je alsnog onrustig gaat slapen.

Bereid je ochtend voor.

Heb jij in de ochtend vaak moeite met het uitkiezen van je kleding? Of met het bijeenrapen van al je opladers voor op kantoor? Skip deze onrust en doe dit alvast de avond ervoor. Muziekje op, en dansend je outfit uitzoeken. Klinkt goed toch? Kook een maaltijd.

Een maaltijd koken is een van de eerste dingen die we graag overslaan als we te moe of te druk zijn. En dat terwijl ook koken je terug brengt in het moment en je stress verlaagt. Borstel je haren en was je gezicht.

Borstel je haren, masseer je handen en voeten, was je gezicht en strek je rug. Oftewel: bedank je lichaam, voor het doorstaan van weer een nieuwe dag.

Heb jij aanvullingen op dit self-care schema? We zijn benieuwd! Stuur gerust een mailtje naar redactie@viva.nl met als onderwerp self-care schema.