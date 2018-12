Van Sevilla tot Edinburgh: 9x plaatsnamen die door veel Nederlanders verkeerd uitgesproken worden

We laten leuzen over wanderlust op onze lichamen vereeuwigen en woorden als travel en explore de dienst uitmaken in onze Instagram bio. Dat de millennial zichzelf anno 2018 beschouwt als de ultieme wereldreiziger, kan wel gesteld worden. Met de uitspraak van de plaatsen die we bezoeken gaat het echter vaak mis. Zullen we met z’n allen afspreken dat we de onderstaande woorden in 2019 nooit meer fout doen?

Sevilla

Een dubbele L wordt op z’n Spaans uitgesproken als een J. Het is dus geen Seviel-ja of Seviella, maar Sevie-ja – en dan het liefst met een V die meer in de buurt komt van een B- dan een F-klank. Die dubbele L-regel geldt trouwens ook voor Marbella en Lloret de Mar.

Brisbane

In dit woord wordt de tweede klemtoon vaak te lang gemaakt. Het is niet Brisbeen, maar Brisbn.

Yosemite

Deze is heel gevaarlijk: je kunt aan dit woord namelijk veel fout doen. Niet alleen de klemtoon, maar ook de uitspraak van de klinkers zijn verraderlijk. Het Amerikaanse natuurgebied spreek je niet uit als Yose-mait of Yos-ie-mait, maar als Yos-e-metie. Met de klemtoon op de eerste E. Luister maar eens.

Cagliari

De uitspraak van de hoofdstad van Sardinië roept steevast verwarring op. Niet gek ook, want de ‘gl’-klank is er eentje die wij in Nederland niet kennen. De perfecte tongval nabootsen is knap lastig, maar je komt in de buurt door de G niet uit te spreken en een J achter de L te plakken. Kal-jarie dus. Enne, vergeet de klemtoon op de eerste A niet. Hier kun je een voorbeeld horen.

Edinburgh

Het ziet eruit als een makkelijk woord, waardoor veel mensen zich erop verkijken. Toch wordt de Schotse hoofdstad niet uitgesproken als Edinburg, maar als Eddinborah.

Leicester

Hoewel de naam van deze Engelse stad doet vermoeden dat-ie uit drie lettergrepen bestaat, hoor je er in de uitspraak maar twee. Je zegt namelijk niet Leicester (of Liecester), maar ‘Lester’. Hetzelfde geldt trouwens voor Gloucester (Gloster) en Worcester (Woster).

New Orleans

Ook de fout bij New Orleans zit ‘m in de klemtoon. Die ligt namelijk niet op ‘leans’ maar op ‘Or’. New Órleans dus.

Portsmouth

Tricky aan de uitspraak van deze Engelse havenstad is dat de tweede lettergreep nauwelijks uitgesproken wordt. Je zegt dus geen Portsmout, maar Portsmut. De klemtoon ligt hierbij op de eerste lettergreep. Hetzelfde principe geldt voor Plymouth, waarbij je er ook nog eens op moet letten dat de Y geen ij- maar een i-klank heeft. Die stad spreek je dus uit als Plimmut.

Huissen

We sluiten af met een plaatsnaam van eigen bodem: het Gelderse Huissen. De leek zou denken dat je hier weinig fout aan kunt doen, maar niets is minder waar. Je spreekt dit woord namelijk niet uit als Huissen, maar als Húússen – niet te verwarren met het Gooische Huizen, dat je wél gewoon als Huizen uitspreekt. Snap je ‘m nog?

