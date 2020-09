Oh oh oh, Kim Kardashian heeft opnieuw haar vingers gebrand met haar shapewear lijn van Skims. De 39-jarige realityster raakte al eens in opspraak vanwege de naam van de lijn, nu gaat het om haar nieuwste collectie. Skims heeft namelijk een shapewear lijn, Skims Maternity, voor zwangere vrouwen uitgebracht.

En dat ‘skims maternity’ klinkt een beetje gek: een shapewear lijn voor zwangere vrouwen. Moet je nu zelfs als je zwanger bent aan je figuur blijven denken? Terwijl je zeg maar een ander mensje in je draagt? Het moet niet gekker worden… of juist wel? Daarover later meer. Eerst nog even een korte recap over Kim’s controversiële business.

Kimono by Kim Kardashian West

Eind juni vorig jaar maakte Kim Kardashian bekend dat ze een eigen shapewear lijn zou uitbrengen. Iets wat bij haar past, want Kim snoert zichzelf graag in strakke jurkjes van spandex. Maar, moet ze gedacht hebben, want Spanx kan, kan ik ook. En dus maakte ze na lang teasen de naam van haar shapewear bekend: Kimono by Kim Kardashian West. Hoewel “Kimono” voor Kim een woordspeling was van haar eigen naam, ontving ze veel kritiek op de benaming, die hetzelfde is als de traditionele Japanse kledij. En tja, shapewear noch Kim zijn traditioneel te noemen.

Al snel zag Kim zich genoodzaakt om de naam van haar shapewear bedrijf te veranderen: Skims.

Overigens ook opvallend: de slogan luidt sindsdien ook ‘solutions for everybody’ en Kim spreekt niet meer over ‘shapewear’ maar over ‘solution wear’. Desalniettemin is de lijn positief ontvangen, mede dankzij de diverse huidkleuren waarin de shapewear is aangeboden.

Skims Maternity

Dat was vorig jaar. Nu is Skims opnieuw in opspraak gekomen, vanwege die solution lijn voor zwangeren dus. Sowieso kun je je afvragen in hoeverre loeistrakke pakjes van elastiek bijdragen aan body positivity, maar nu gaat de kritiek verder dan dat. Wordt het niet eens tijd dat zwangere vrouwen gewoon zwanger mogen zijn?

The Good Place-actrice en body positivity-activist Jameela Jamil reageert niet al te blij op de aankondiging:

Jameela Jamil, die vaker de klok luidt als het om de Kardashians gaat, vindt dat er niets te corrigeren of verbergen valt aan een zwanger lijf. ‘Je hoeft je vorm niet te corrigeren of verbergen. Ook heb je geen obstakel nodig dat een toiletbezoekje net iets ongemakkelijker maakt,’ gaat ze verder. De zelfbewustheid van zwangere vrouwen is niet hun schuld. Het is probleem van een samenleving die immens heeft gefaald, volgens Jamil. We zouden onze energie moeten bundelen om hier tegenin te gaan. ‘So, we can just let a b*tch live!’

Chrissy Teigen

Maar ook Chrissy Teigen, momenteel zwanger van haar derde kindje, mengt zich in het gesprek. Zij ziet het toch een tikkie anders dan Jamil. ‘Hi guys, actual pregnant person here!’, begint ze. Ze vat samen dat het tijdens een zwangerschap een uitdaging kan zijn je goed te voelen en passend ondergoed te vinden. ‘What’s the big deal? If you don’t like it, don’t wear it.’

‘Niet ter afslanking maar ter ondersteuning’

Ook Kim zelf ontgaat de kritiek niet. Inmiddels heeft ze via Instagram Story laten weten dat het hier niet gaat om shapewear, maar om solution wear – volgens haar een groot verschil. ‘Aan een ieder die een probleem heeft met zwangerschap solutionwear, en als je niet zwanger bent geweest ken je de moeilijkheden van het meedragen van het extra gewicht niet, zoals ik heb gedaan samen met miljoenen sterke vrouwen.’

‘Skims Maternity line is niet ter afslanking, maar ter ondersteuning. Het buikgedeelte slankt je buik niet af, het is gemaakt van doorschijnend en dunner materiaal dan de rest van het kledingstuk. Het biedt ondersteuning om te helpen bij het dragen van het oncomfortabele gewicht op je buik dat je onderrug kan belasten – en de compressie in de legging helpt met pijnverlichting door zwelling. Het wordt ook gedragen na de bevalling en biedt de comfort en steun die veel vrouwen na een bevalling nodig hebben, zeker na een keizersnede. We lanceren deze categorie als reactie op de tienduizenden zwangere vrouwen die ons hierom hebben gevraagd. En omdat het iets is wat ik zelf nodig had gehad tijdens mijn zwangerschappen. Na ontzettend veel positieve feedback van zwangere vrouwen wereldwijd, ben ik trots om een oplossing in comfort en ondersteuning te bieden in een tijd waarin deze het meest welkom is; tijdens en na de zwangerschap.’

Maakbaarheid

Daar kan ze een punt hebben, maar toch. Het ding met Kim is simpel: zij verkoopt maakbaarheid. Wie haar op Instagram volgt, of haar reality serie kijkt, ziet dat alles in haar leven maakbaar is. Van grote billen tot een platte buik, met de juiste cosmetische arts en goede shapewear – pardon, solution wear – kom je een heel eind, volgens Kim. Ze laat je geloven dat alles haalbaar en maakbaar is, zolang je maar haar shapewear en haar make-up koopt.

