Shine baby! Zo draag je glitter het hele jaar door

Ein-de-lijk kon je die paillettentop uit de kast trekken. Weliswaar zonder écht feestje, maar hee je hebt hem aangehad op New Years Eve. Nu kan hij weer de kast in. Eigenlijk best zonde van je geld en bovendien kan een beetje sparkle hier en daar echt geen kwaad. Wij zeggen: less bitter, more glitter!

Dagelijks laat ik mij inspireren door styliste Trinny Wooddal (weet je nog: Trinny and Susannah uit 2006?) Trinny is qua figuur type Twiggy, maar ze geeft advies dat geschikt is voor alle maten. Zo maakt ze wekelijks een video (Friday twinning) waarin zij dezelfde outfit draagt als #bodypositive model Chloe Dall’Olio. En dat ze niet vies is, van een beetje glitter blijkt.

Draag sneakers eronder

Glitter is volgens Trinny dé manier om jezelf op te vrolijken en energie te geven. ‘Al draag ik een trainingsbroek, met een pailetten-jasje erboven voel ik mij weer energiek.’ Dat is dan ook haar grote tip om te down dressen: Draag een trainingsbroek en/of sneakers eronder. Een andere tip: layering. Draag een top met glitters ergens overheen, bijvoorbeeld over een blouse. Gooi over het geheel een lange jas of blazer. De mouwen kan je opstropen. Idem voor een jumpsuit: doe er een t-shirt of blouse onder en draag de jumpsuit open voor een casual look. You’re welcome 😉

Bron: Trinny Wooddal | Beeld: iStock