Shit: vanaf deze leeftijd wordt afvallen een stuk lastiger

Een regelmatig bezoekje aan de sportschool, de nodige skinny salades en nauwelijks snacks: je doet er alles aan om wat kilo’s kwijt te raken, maar het wil maar niet vlotten. Geloof het of niet: dat kan dus met je leeftijd te maken hebben.

Kon je vroeger alles eten zonder ook maar een grammetje aan te komen en moet je nu (bij wijze van) iedere calorie tellen en lijken die uren in de sportschool geen effect te hebben op je gewicht? Als je de 25 bent gepasseerd, zou het daar mee te maken kunnen hebben. Vanaf die leeftijd zou afvallen namelijk een stuk lastiger worden, omdat je lichaam dan 200 calorieën minder nodig heeft dan voorheen. Blijf je dus eten zoals je deed vóór je 25e, dan krijg je te veel calorieën binnen waardoor je eerder aankomt. En alvast handig om te weten: vanaf je vijftigste zou je lichaam nog eens 250 calorieën minder nodig hebben om te functioneren.

Slim trucje

Gelukkig hoeft het volgens onderzoekers niet moeilijk te zijn om zo’n 200 calorieën per dag te laten staan; uit onderzoek dat gepubliceerd werd door Journal of Human Nutrition and Dietetics blijkt dat je alleen maar een paar extra glazen water hoeft te drinken. Deze conclusie konden de wetenschappers trekken nadat ze de eet- en drinkgewoontes van 18.311 mensen hadden geanalyseerd. Wat bleek? Gemiddeld werden er 4,2 glazen water per dag gedronken; degenen die er drie meer dronken, kregen zo’n 205 calorieën minder binnen. Daarnaast namen ze ook minder vet en suiker tot zich. Hoe dat kan? Water vult, waardoor de proefpersonen vermoedelijk minder trek hadden en daarom minder aten.

Beeld Delish, Libelle | Beeld: iStock