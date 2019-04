Shocking: vruchtbaarheidsarts Jan Karbaat heeft inderdaad zijn eigen sperma gebruikt

Vruchtbaarheidsarts Jan Karbaat heeft inderdaad zijn eigen sperma gebruikt bij tientallen cliënten. Dat blijkt uit DNA-onderzoek. Het is nu bewezen dat hij de biologische vader is van 49 kinderen die verwekt werden in zijn eigen spermakliniek.

De donorkinderen hebben dat te horen gekregen na afronding van het DNA-onderzoek, zo maakte Defence for Children zojuist bekend. De vermoedelijke donorkinderen hadden onlangs via de rechtbank in Rotterdam voor elkaar gekregen dat ze een vergelijking met het DNA van Karbaat mochten maken om zekerheid te krijgen over hun afstamming.

‘Karbaatkinderen’

Deze ‘Karbaatkinderen’ hadden al een overeenkomst gevonden via het DNA van een wettige zoon van de arts. Ze wilden echter definitieve zekerheid van het lichaamsmateriaal van Karbaat zelf, dat na zijn overlijden was veiliggesteld. Zijn weduwe wilde daar geen toestemming voor geven. Jan Karbaat had ook nog 22 eigen wel erkende kinderen.

De fertiliteitsarts insemineerde vrouwen onder meer in zijn eigen kliniek, Medisch Centrum Bijdorp in Barendrecht.

‘Ik heb 48 halfbroers en -zussen’

