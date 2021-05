Déze tips kunnen jou helpen om van je shopverslaving af te komen

1. Ga eens in je eigen kledingkast shoppen

Het klinkt misschien wat vreemd, maar vaak vergeten we gewoon wat er in onze kast hangt. Hierdoor kun je zomaar iets kopen wat je eigenlijk al hebt. Check daarom toch eerst in je kledingkast of er niet al een gelijk soort kledingstuk hangt waarvan je het bestaan niet eens meer afwist. Dat is niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor je portemonnee.

2. Draag je het niet? Verkoop het dan

Nog zo’n leuk trucje waar je portemonnee blij van wordt: verkoop je oude kleding. Die ongedragen kleding kan een ander heel blij maken! Gelukkig kan je tegenwoordig kleding gemakkelijk verkopen op bijvoorbeeld Vinted of Marktplaats. En van het geld wat je daarmee verdient, kun je weer wat leuks doen. (En dan niet gaan shoppen, hé.)