Dit maakt single vrouwen pas echt gelukkig

Je hoort je single vriendinnen (of jezelf) vast wel eens zeggen dat ze het eigenlijk prima naar hun zin hebben in hun eentje. Immers, als vrijgezel heb je met niemand rekening te houden en kun je je leven precies indelen zoals jij dat wilt. Werk, seks, shoppen, sporten: je bepaalt het helemaal zelf. Maar wat maakt Nederlandse singles nu écht gelukkig?

Eerder kon je al lezen dat de one night stand bij zowel mannen als vrouwen steeds minder in trek is onder singles. Zomaar wat aanklooien en losbandige flirts maken ons niet meer gelukkig. Als we dan toch een verbintenis met iemand aangaan, dan streven we naar echte liefde en langdurige relaties. Uit onderzoek van datingservice Lexa.nl blijkt nu ook dat single vrouwen het gelukkigst worden van liefde, gevolgd door eten en shoppen.

Met een 7,2 gemiddeld is de Nederlandse single lady best tevreden over haar leven. Allereerst worden we gelukkig van de liefde van onze vrienden en familie. Daarnaast geldt – blijkbaar niet alleen voor mannen – dat de liefde van een vrijgezelle vrouw door de maag gaat. Eten maakt ons heel blij. Gevolgd door shoppen en door werk en geld. Seks? Dat staat pas op de zesde plaats! Terwijl dat bij mannen juist op de derde plaats staat. De enige geluksfactor die na seks op het lijstje prijkt is sporten (zevende plaats). Wat is jouw belangrijkste geluksfactor?

Bron: Lexa.nl | Beeld: iStock