VIVA-fit: Jetzt geht’s los op de ski’s

In deze tijd van het jaar verlangen we naar dollen in de poedersneeuw, Schnapps wegtikken en meeblèren met foute après-skihits. Maar vooral naar heel veel kilometers afleggen op de ski’s.

Op de houten latten

Eigenlijk zijn wij mensen maar apart. Welke diersoort stort zich nou voor z’n plezier – en met kans op blessures of erger – de berg af? In den beginne was skiën dan ook niet bedoeld voor de lol, maar werden in Scandinavische landen grote dierenbotten onder schoeisel gebonden om te kunnen blijven jagen in de winter. Op een zevenduizend jaar oude rotstekening in Noorwegen zijn deze eerste ‘skiërs’ vastgelegd. Daarna stapte de oerbevolking over op houten latten: in een moeras in Noord-Zweden is een vijfenveertighonderd jaar oude ski gevonden, de oudste ter wereld. Pas in de negentiende eeuw begonnen Scandinaviërs skiën als een vorm van recreatie zien, en in 1924 werd de eerste wintersportweek toegevoegd aan de Olympische Spelen. Pas vanaf de jaren veertig en vijftig kwam het skitoerisme echt op gang.

Pizzapunten met de sterren

Pink, de Kardashians, Margot Robbie, de Beckhams, het (Britse) koningshuis, Miley Cyrus… Ja, wie skiet er niet eigenlijk? Met die grote skibrillen, helmen en mutsen op is het natuurlijk de ideale sport om incognito te kunnen beoefenen. De meeste celebs skiën in Colorado, waar vooral Aspen favoriet is om een luxe chalet met bediening te huren. De zusjes Kardashian sprongen daar vorig jaar in bikini – waarom niet? – door de sneeuw, Paris Hilton noemt zichzelf Aspen Barbie en werd er drie jaar geleden ten huwelijk gevraagd (inmiddels is de verloving alweer verbroken), zangeres Camila Cabello – die van de hit Havana – was vorig jaar lyrisch na haar eerste skitrip in Beaver Creek Mountain in Colorado: ‘Ik ben de piste zonder breuken afgekomen, normaal struikel ik al over lucht, dus dit was heel cool!’

Beeld: Pink Insta, Margot Robbie Insta, Jennifer Garner Insta, Kendall Jenner insta, Kourteney K insta, Paris Hilton Insta , Camila Cabello insta

Core business

Veel mensen staan vrij ongetraind opeens vijf dagen op de latten, wat veel spierpijn en soms zelfs blessures oplevert. Begin daarom vooraf met je lijf voorbereiden. Neem bijvoorbeeld de trap in plaats van de lift, ga ten minste drie keer per week naar de sportschool of kijk online voor oefeningen die je speciaal kunt doen voor een wintersporttrip. Skiën is een full body work-out en een mix tussen krachttraining en een uithoudingssport. Je traint al je spieren en je core. Iemand van zestig kilo verbrandt rond de vierhonderd calorieën per uur, iemand van zeventig kilo rond de vijfhonderd. Dat tikt dus lekker aan, maar aangezien bij wintersport vaak ook de nodige alcoholische versnaperingen, kaiserschmarrn en wienerschnitzels verorberd worden, zul je niet per se pondjes verliezen. Maar het fijnste aan skiën is natuurlijk het bewegen in de buitenlucht, je ademt frisse berglucht in en krijgt als je geluk hebt met het weer een stevige shot vitamine D door het stralende Alpenzonnetje.

Anton aus Tirol

Wil je je roestige ski-skills opfrissen, alvast in de stemming komen of wat lessen nemen voordat je de bergen in gaat? Dat kan! In Nederland zijn de meeste indoorskihallen per aantal inwoners ter wereld. Bij alle skihallen kun je materiaal huren. De langste piste is Snowworld in Landgraaf met 387 meter. Er zijn ook Snowworlds in onder andere Zoetermeer, Amsterdam en Terneuzen. In De Uithof kunnen Hagenezen de sneeuw in. Ook een goede manier om de techniek onder de knie te krijgen, zijn de indoorbanen met een lopende band van kunstgras waar je een eindeloze afdaling kunt oefenen. Dat kan onder andere bij Indoor Ski in Rotterdam, Skischool Amstelveen en SnowSportCenter in Utrecht. Klaar om de bergen in te gaan? Dan is het nu tijd om de apres-skihits te leren. Een, twee, drie: ‘Ich bin so schön, Ich bin so toll, Ich bin der…’

Deze VIVA-fit komt uit VIVA-01-2020. Dit nummer ligt t/m 7 januari in de winkel of bestel je online via onderstaande link.