Voor alle durfduiveltjes die een creatieve coupe niet uit de weg gaan is er goed nieuws. Dit najaar is ‘skunk hair’ de nieuwste haarhype. Dat is een kapsel met twee verschillende kleuren, liefst nog in een creatief modelletje ook.

Het is ook wat hè. Is je coupe corona eindelijk bijgeknipt, staat de nieuwste haarhype alweer voor de deur. Skunk hair dus. Een duo-kleurenkapsel, met twee kleuren naar keuze. En zeggen wij duo-kleurenkapsel, dan is de kans groot dat je aan Billie Eilish denkt. Haar mengelmoes van gifgroen en koolzwart is inmiddels uitgegroeid (ha!) tot boegbeeld van iedereen die eens een keer ‘iets ander wil’.

Maar vergis je niet: er is maar één koningin van skunk hair en dat is toch wel Cruella de Vil, de bad woman uit 101 Dalmatiërs.

En voor iedereen uit de jaren 90: vergeet ook zeker Mary J. Blige in de clip van Family Affair niet.

Dat gezegd hebbende, skunk hair van nu is wel in een iets minder extreem jasje gestoken. De kleuren blijven bont, maar zo schots scheef als Mary J Blige hoeft het heus niet. Dus als je nu naar de kapper rent, neem dan een van onderstaande voorbeelden mee.