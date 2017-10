Hoe straatverlichting je slaapcyclus in de war kan gooien

Smartphones, tablets, laptops, het zijn allemaal stoorzenders die onze slaap kunnen bemoeilijken. Om die reden is een veelgehoord advies om beeldschermen uit de slaapkamer te laten. Toch kan er ook nog een andere bron van licht meespelen waardoor je niet in slaap kan komen. Namelijk straatverlichting.

Lantaarnpalen

Hoe vaak is het niet voorgekomen dat je bij een vriendin op de bank zit en denkt: ‘Pfoe, ik kan zo in slaap vallen, zo moe ben ik.’ Je staat op, en wandelt, fietst of rijdt naar huis. Eenmaal thuis aangekomen blijk je weer helemaal wakker. Grr, en dat terwijl je zo graag wilt slapen. Dit kan het effect zijn van de lantaarnpalen die je bent gepasseerd.

Wakey wakey

De afgelopen jaren is de verlichting op straat steeds beter én sterker geworden. Vroeger – toen de koeien nog Bart heetten – was de verlichting op straat geler, warmer en gedimd. Tegenwoordig zijn veel lichtbronnen op straat vervangen met LED-lampen, die feller en witter schijnen. Dit kan ervoor zorgen dat je hersenen hetzelfde signaal als bijvoorbeeld door het beeldscherm van je iPhone ontvangen: wakker blijven!

Bron: Thrillist, beeld: iStock