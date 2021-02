Heb je vaak ‘plafonddienst’? Je bent zeker niet de enige. Gelukkig zijn er allerlei tips en tricks om deze slapeloze nachten te voorkomen. Slaapexpert Rebecca Robbins, die ook als docent geneeskunde aan de Harvard Medical School werkt heeft voor jou dé gouden tip.

Volgens Rebecca maken de slechte slapers iedere keer weer opnieuw een veelgemaakte fout. Zij zegt dat als we daar eindelijk eens mee stoppen, die vervelende slaapproblemen ook verdwijnen als sneeuw voor de zon.

Maar over welke fout hebben we het dan? De fout om te blijven liggen in bed als je niet kunt slapen. ‘Een van de veelgemaakte fouten die velen van ons maken, is dat we wanneer we niet in slaap kunnen komen, we in bed blijven liggen draaien en woelen. We hopen vaak dat als we gewoon in bed blijven liggen, we uiteindelijk vanzelf in slaap zullen vallen. Maar dat is dus niet het geval,’ vertelt Rebecca.

Slapeloosheid

Maar dat is dus niet het geval. ‘We zijn hiermee onze hersenen klassiek aan het conditioneren. We leren hiermee namelijk aan dat slapeloosheid in bed plaatsvindt. Het is niet de plek waar we in slaap vallen, leren we onze hersenen aan, maar de plek waar we urenlang wakker liggen’, vertelt ze.

Slaapritme

We moeten natuurlijk wel reëel blijven en niet meteen uit ons bed stappen als we niet binnen 2 minuten in slaap vallen. Dit gebeurd namelijk maar zelden. Meestal voel je zelf al wel aan of je goed gaat slapen of dat het weer ‘plafonddienst’ wordt. ‘Een goed uitgerust persoon heeft ongeveer 15 minuten nodig om in slaap te vallen. Zelfs met een gezond slaapritme duurt het dus even voordat we in dromenland zijn. Heb je echt slaapproblemen? Dan voel je zelf vaak al heel goed aan wanneer het een onrustige nacht wordt. Wanneer je dit aanvoelt komen is het het juiste moment om even te benen te strekken en het op een later tijdstip opnieuw te proberen., is de gouden tip volgens Rebecca.

Opnieuw proberen

Oke, en dan stappen we ’s avonds uit bed. En dan? Wat is dan de bedoeling. Volgens Rebecca moeten we dan even onze ‘hersenen resetten door iets onzinnigs te gaan doen’. Vouw de was op, lees een boek, maak de keuken schoon. Zodra je voelt dat de moeheid toeneemt, duik je weer je bed in en probeer je het opnieuw. Er is alleen een ding wat je zeker niet moet doen: naar schermen kijken. Het licht wat van de schermen afkomt kan je zo nog een hele nacht wakker houden. Leg die mobiel dus maar weer snel terug op je nachtkastje.