Wat je slaaphouding zegt over je gezondheid en karakter

Tukken, pitten, dutten of gewoon slapen, het maakt niet uit hoe je het noemt: wij zijn er gek op. Iedere avond is het weer fijn om in bed te stappen en iedere ochtend gaat de wekker te vroeg. Ken jij dat gevoel? Grote kans van wel.

Slaap geeft rust, laadt je batterij op en draagt bij aan een goede gezondheid. Wist je dat we ongeveer een derde (!) van ons leven slapend doorbrengen? Daarom is het wellicht handig om te weten hoe je slaapt en wat voor een invloed dat heeft op je gezondheid en humeur en wat je slaaphouding zegt over je karakter.

Op je rug

Laten we maar meteen met de deur in huis vallen: slapen op je rug blijkt de gezondste houding. Dit komt omdat liggen op je rug de meest natuurlijke manier is om te liggen. In deze houding liggen de ruggenwervels er het meest relaxt – in één horizontale lijn – bij en ervaren je nek, rug en andere spieren en botten weinig druk. Ook houd je je gezicht vrij in deze houding, wat beter is voor je huid en eventuele rimpels. Graaf jij je gezicht lekker in tussen de kussens? Dat vergroot de kans op slaaprimpels. Er is slechts één nadeel aan slapen op je rug: in deze houding wordt snurken gestimuleerd.

Op je buik

Laten we ook hier maar gelijk met de deur in huis vallen: slapen op je buik is nergens goed voor. Je ruggenwervels liggen in een onnatuurlijke houding, waardoor je meer beweegt en dus onrustiger in bed ligt. Om goed te kunnen ademen, zul je vaker naar links of naar rechts moeten bewegen. Dat draagt opnieuw bij aan een onrustige slaaphouding. Plus, probeer maar eens met een volle maag op je buik te gaan liggen, dat voelt niet bepaald fijn aan. Slaap jij op je buik en ervaar je rugklachten? Probeer dan met een kussen onder je buik te slapen om de druk weg te nemen.

Op je zij

Ken je die theorie over geeuwen? Dat wanneer je moet geeuwen wanneer iemand anders geeuwt, dat je een meegaand persoon met veel empathie bent? Diezelfde vlieger gaat op voor mensen die graag op hun zij slapen. Zijslapers zijn meegaand, ontspannen en hebben graag mensen om zich heen. Maar wist je dat er verschil bestaat tussen slapen op je rechterzijde en slapen op je linkerzijde? Rechts is minder goed voor de darmflora en kan zelfs maagzuur verergeren. Links geeft meer druk op de longen, lever en maag.

In foetushouding

Opgerold met de knieën tegen de borst en jezelf zo klein mogelijk maken, dat is de foetushouding. We hebben ooit allemaal negen maandenlang in de foetushouding gelegen, kun je het je nu nog voorstellen? Misschien slaap jij nog altijd graag in deze houding, al is het niet de beste houding voor je nachtrust. Net als op je buik liggen, staat slapen in foetushouding voor onzekerheid. Dat is niet de optimale houding voor je nachtrust. De foetushouding geeft veel druk op je lichaam, waardoor je onrustig slaapt.

Wat is jouw favoriete houding? Naast je slaaphouding spelen er ook andere factoren mee voor een goede nachtrust. Heb jij al eens je matras vervangen? Lees hier alles over de invloed van een goed (of slecht) matras op je nachtrust.

