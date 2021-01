Doei slaapproblemen: dít fruit werkt als natuurlijk slaapmiddel

Terwijl slapen voor velen een heerlijke bezigheid, is het voor mensen met slaapproblemen een ander verhaal. Voor hen is naar bed gaan een drama, gezien er van slapen maar weinig terechtkomt. Lig jij ook vaak te woelen in bed? Eet dan eens wat vaker een handje kersen!

Schaapjestellen, warme melk met honing drinken, magnesiumtabletten slikken, een warm bad nemen, geen mobiele telefoon meer gebruiken voor het slapengaan, een boek lezen, rustgevende muziek luisteren… als het op slapen aankomt zijn er tál van adviezen te vinden voor een betere nachtrust nachtrust. Toch vonden we nog een tip die veel goeds belooft tegen nachtelijke oplevingen.

Natuurlijk slaapmiddel

Zo zou het eten van een handje kersen wonderen doen voor je nachtrust en in een handomdraai korte metten maken met jouw slaapproblemen en onrustige gevoel. Want naast dat kersen natuurlijk heerlijk zoet zijn, zit aan het eten ervan een groot voordeel: ze werken als een soort natuurlijk slaapmiddel. Dit komt omdat er van nature veel melatonine in dit zoete zomerfruit zit.

Melatonine

Melatonine is een belangrijk hormoon dat een grote rol speelt in het slaappatroon van de mens. Het is het stofje dat je lichaam ’s avonds aanmaakt, waardoor je op een gegeven moment moe wordt en naar bed wilt gaan. Ook speelt het een grote rol in het ontgiften van het menselijk lichaam. Nu zijn er allerlei supplementen met melatonine erin te verkrijgen, maar kersen zouden volgens onderzoek dezelfde uitwerking op het menselijk lichaam hebben.

Kersen

Een uur voordat je wilt gaan slapen een klein handjevol kersen eten zou al voldoende zijn om er de voordelen van te plukken. Verse kersen zijn wat lastig te verkrijgen momenteel, maar de ingevroren variant is net zo goed en wél gewoon te koop in de supermarkt. Een glas kersensap drinken zou ook goed werken, en je garanderen van een rustgevende nachtrust. Sweet dreams!

