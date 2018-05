Ritalin erin en gaan: ‘Ik had gewoon zín om te leren. Bizar’

Pillen om beter te presteren, het lijkt tegenwoordig gemeengoed. VIVA’s Carlijn testte of het echt zo goed werkt en schreef dit artikel onder invloed van Ritalin.

Beeld: Stocksy

Ik staar naar het witte pilletje in mijn hand. Het is mini. Aan de ene kant staat C G en aan de andere kant A B, met een breeklijntje. Ga ik me hier supergoed van kunnen concentreren? Gaat het me hiermee lukken om dit artikel in één ruk te schrijven? Zonder afgeleid te worden door Facebook, Instagram, klusjes die ik nog in huis moet doen of de chocolade in mijn kast? Ik ben nieuwsgierig naar de werking en wil wel eens weten waar de trend onder jonge mensen vandaan komt. Met een flinke slok water slik ik het Ritalin-pilletje door. Nu kan ik niet meer terug. Voor de zekerheid heb ik de mensen die ik wil interviewen al op een eerder moment gesproken. Ik weet natuurlijk niet zeker hoe ik op de Ritalin reageer. Misschien word ik wel hyperactief. Of neem ik de interviews af en blijk ik achteraf de helft niet te hebben opgeschreven. Ach, ik zal wel overdrijven.

Lucratief handeltje

Ritalin is een medicijn tegen ADHD. Een stoornis die vooral kinderen hebben. Die vinden het dan moeilijk om hun aandacht lang op iets te richten en zijn vaak erg actief. Het werkzame bestanddeel van Ritalin, methylfenidaat, zorgt ervoor dat ze rustiger worden, zich beter kunnen concentreren en hun impulsen beter onder controle hebben. Maar de laatste jaren duiken ook steeds meer berichten op van (jong)volwassenen zonder ADHD die het middel gebruiken. Bijvoorbeeld om zich beter te kunnen concentreren op het schrijven van die ellendige scriptie of om langer te kunnen blokken voor tentamens (na een avondje doorhalen). Middelbare scholieren, studenten, jongeren die net zijn begonnen met werken; allemaal zijn ze op zoek naar extra focus om beter te presteren.

Het zou me dus eigenlijk niet moeten verbazen hoe makkelijk ik mensen kan vinden die Ritalin gebruiken zonder doktersvoorschrift. Ook kom ik zelf via via gemakkelijk aan twee pillen. Via de officiële weg – de huisarts – zou het langer hebben geduurd. ‘Ze worden in mijn studentenflat gewoon verhandeld door studenten die ADHD hebben,’ vertelt de vriend me. ‘Eén euro per stuk vragen ze er gemiddeld voor.’ Moet je nagaan hoeveel geld je kunt verdienen met een illegaal handeltje. Want medicijnen doorverkopen, is natuurlijk hartstikke strafbaar. Ik vraag mijn Ritalin-verschaffer of hij nog tips heeft voor mijn eerste keer. Hij lacht. ‘Zorg dat je al begonnen bent aan de taak die je wilt doen, zodat je je daarop zult focussen. Als je bijvoorbeeld net op Facebook zit als hij inkickt, dan blíjf je maar scrollen omdat je het allemaal wilt lezen.’ Goede tip. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat ik net naar buiten kijk als het begint te werken, een ingeving krijg en me vol stort op het wassen van de ramen. Al lijkt het me érg sterk dat dat gebeurt.

Breindoping

Weer thuis achter mijn computer besluit ik eerst maar eens de bijsluiter te googelen. Oei, de bijwerkingen zijn niet misselijk. Bij sommige moet je meteen naar de dokter, waarschuwt het document me. Misschien moet ik toch maar niet alles lezen. Alleen de meest voorkomende dan. Bij meer dan één op de tien personen komt hoofdpijn, verminderde eetlust, nervositeit, slapeloosheid, misselijkheid en een droge mond voor. Dat kan ik voor één keer wel aan. Denk ik. ‘Je moet ook niet alle bijwerkingen vooraf gaan lezen!’ zegt Marlou (24) lachend. ‘Dan ga je erop letten en krijg je er misschien juist last van.’ Marlou zit in het laatste jaar van haar studie en gebruikt weleens Ritalin. Vooral in tentamen-weken, als ze ‘echt moet knallen’. Ze kreeg het drie jaar geleden voor het eerst van een vriendin, die het op doktersrecept had. ‘Ik weet nog dat ik die eerste keer echt spannend vond. Het voelt als studeren met drugs op.’ Het werkte goed bij Marlou. ‘Ik was fucking gefocust. Ik had gewoon zín om te leren. Bizar! Normaal stelde ik het studeren altijd uit. Dan ging ik bullshit-dingen doen, zoals naar de boekwinkel. Maar nu stortte ik me vol op het studeren en ging ik uren door,’ vertelt ze enthousiast. Sindsdien gebruikt ze af en toe Ritalin, vooral tijdens tentamenweken. ‘Meestal één, soms twee pillen op een dag. Als je het vaker achter elkaar gebruikt, werkt het minder goed.’