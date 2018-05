Slank de zomer in? Begin snel met dit ultieme stappenplan!

Nu de zomer dichterbij komt, verheugen we ons al steeds meer op die heerlijke lange zomerdagen aan het strand. Wat alleen voor veel vrouwen een terugkerende struggle is, is dat zij dit jaar weer in bikini moeten…

Terwijl de lentekriebels worden omgeruild voor de zomerkriebels zijn alle Nederlandse vrouwen er weer druk mee: afslanken. Zie jij er ook elk jaar weer tegenop om in bikini rond te moeten paraderen? Je bent niet de enige… Ongeveer 70% van de vrouwen is onzeker over haar lichaam en niet happy met haar gewicht. Zo was ook Merel Apeldoorn (in de video) niet tevreden met haar body. Toch is het haar gelukt om een flink aantal kilo’s af te vallen en ziet ze er stralend uit. Dus begin net als Merel met dit stappenplan en zorg ervoor dat jouw lichaam straks summerproof is en je weer volop van de zomer geniet!

Van verantwoord afvallen naar bewust genieten

Of het nu om veel of weinig kilo’s gaat: met het Cambridge Weight Plan Stappenplan kun jij straks slank, energie en vol vertrouwen de zomer in! Dit stappenplan is flexibel en helpt jou op een manier die het beste past bij jouw leefstijl. Echt maatwerk dus. Met de hulp, adviezen en coaching van je eigen personal consulent heb jij straks een gezond gewicht en een gezonde leefstijl, ongeacht hoeveel je wilt afvallen. En het belangrijkste van alles: ze helpen jouw dát droomgewicht te behouden. Zo ben je niet alleen klaar voor de zomer van 2018, maar ook alvast voor die van 2019! Dus kom in actie: ga naar www.cambridgeweightplan.nl en vind een consulent bij jou in de buurt!