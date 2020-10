Slapeloze nacht gehad? Zoveel stress kan die plafonddienst al opleveren

Hoewel je doodop bent, kun je de slaap maar niet vatten. Of je nu ligt te piekeren, of er een andere reden is waarom je plafonddienst aan het draaien bent, een slapeloze nacht kan heel wat stress opleveren.

Je voelt je de volgende ochtend gebroken, hebt liters koffie nodig om te kunnen functioneren en schiet uit je slof om de kleinste tegenslag. Herkenbaar? Waarschijnlijk wel. Maar uit onderzoek van U.C. Berkeley blijkt maar weer eens hóe slecht een nacht doorhalen voor ons is.

Slapeloze nacht stress

Je komt namelijk niet echt in je diepe slaap, waardoor je eerder last hebt van stress en angst de volgende dag. De studie deed verschillende experimenten om echt de impact van schaapjes tellen te kunnen meten. Als eerste werden achttien jongvolwassen blootgesteld aan angstige en stressvolle video’s. Maar terwijl ze de ene nacht goed mochten slapen, werd de andere keer hun nachtrust onderbroken en op het laatst lagen ze alleen maar wakker.

Heftige emoties

Na het bekijken van de video’s, moest elke deelnemer een vragenlijst invullen. Ook dertig andere ‘proefpersonen’ ondergingen ditzelfde experiment. Wat blijkt na het doen van enkele hersenscans? Wanneer je geen oog dicht hebt gedaan, wordt het hersendeel dat je stress en angst onder controle houdt, eigenlijk een soort van uitgezet. En ja, je emoties zijn dan veel heftiger dan wanneer je wel goed hebt geslapen. Diepe slaap helpt om je brein weer opnieuw te organiseren, dus probeer echt op tijd onder wol te kruipen vanavond!

Bron: Libelle | Beeld: Unsplash