Wat is nou beter: slapen met een staart of slapen met los haar?

De ene zweert erbij, de ander vindt het maar vervelend: slapen met los haar. Natuurlijk, het is super lekker om na een lange dag een staart of knot in te hebben gehad, alles lekker los te gooien. Maar wat is eigenlijk beter voor je?

Voor de los-haar-slapers: we moeten je teleurstellen. Je haar los dragen is natuurlijk lekker, maar ermee slapen blijkt niet zo goed te zijn. Je haren zijn namelijk een bron van viezigheid en dat is weer slecht voor je huid.

Puistjes

Als je de hele nacht met je gezicht op je ‘vuile’ haren rust, krijg je bijvoorbeeld sneller puistjes op plekken als je wang en nek.

Denk je het probleem op te lossen door te douchen voor het slapengaan? Dat kan, maar slapen met nat haar doe je liever niet. Het zal snel klitten en sneller afbreken.

Wat is het beste?

Het beste slaap je met een staart, een losse knot of vlecht. Dit beschermt je haar namelijk beter. Schuren je haren de hele nacht over je kussen, breekt je haar sneller af.

Zijden kussensloop

Je kan je haar ook beschermen door een zijden kussensloop te kopen. Slapen op een katoenen kussensloop zorgt ervoor dat het vocht uit je lokken wordt getrokken met droog en pluizig haar als resultaat. Een zijden kussensloop voorkomt haarbreuk en mooie bijkomstigheid: je haar zal er ook soepeler door aanvoelen.

Bron: NSMBL | Beeld: iStock