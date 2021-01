Slapen in je bh: dit zijn de 4 belangrijkste do’s en don’ts

Als 2020 één winnaar kende, dan was het wel de bh zonder beugel. Die beugel-bh kan je een fantastisch decolleté geven, maar voelt tegelijkertijd als een harnas. Bh’s zonder beugel zijn daarentegen zó comfortabel dat je er makkelijk in kunt slapen. Maar is dat een goed idee?

Slapen in een bh is niet per se goed of slecht. Het heeft eigenlijk vooral te maken met wat je zelf lekker vindt. Een bh in bed zorgt er in ieder geval niet voor dat je borsten steviger worden. Als je een grotere cupmaat hebt, kan een bh er wel voor zorgen dat je comfortabeler ligt. De bh geeft dan wat extra ondersteuning en kan zelfs rugpijn verlichten.

Kies een geschikt exemplaar

Dat gezegd hebbende: niet alle bh’s zijn geschikt om in te slapen. Bovendien kan het ook voor huidirritatie zorgen als je borsten nooit meer ‘vrij’, maar altijd bedekt zijn. Een bh kan in je slaap ook de circulatie naar je borst en rug beknellen, wat weer kan zorgen voor rugklachten. Kortom: een bh naar bed is prima, maar kies wel een geschikt exemplaar.

Daarom hebben we 6 do’s en don’ts van een slapen in een bh op een rijtje gezet.

1. Draag niet iets wat in je huid prikt

Een inkoppertje ja, maar we willen hier heel helder over zijn. Een beugel-bh, een te kleine bralette of iets met een strakke band is niet geschikt om in te tukken. Als je iets draagt wat niet lekker zit, gaat dat ten koste van je nachtrust. Ga in ieder geval voor een exemplaar zónder beugel.

2. Ga voor ademend, zacht materiaal

Laat niet alleen de beugel en de vulling achterwege, maar let ook op het materiaal en hoe dat voelt op je huid. Ga voor comfortabel, zacht en elastisch. Laat kant en versieringen liever achterwege. Die kunnen je huid irriteren.

3. Maak van je sport-bh geen pyjama top

Een sport-bh bevat weliswaar geen beugel, maar is niet zo geschikt voor de nacht. De meeste sport-bh’s zitten namelijk erg strak en beperken je in je bewegingsvrijheid. Dat is fijn als je een rondje gaat hardlopen, maar niet als je wil slapen. En dat je niet in een bezwete sport-bh gaat slapen, had je natuurlijk zelf al wel bedacht.

4. Kleed je om voor de nacht

Ga niet slapen in de bh die je al de hele dag draagt. Zweet, bacteriën en vuil hoopt zich allemaal op: je wil niet dat dat te lang in contact komt met je huid. In het ideale geval verwissel je dus van bh voor het slapen gaan.

Bron: Well and Good. Beeld: Unsplash