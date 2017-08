Slapen met nat haar: wel of geen goed idee?

’s Avonds nog even snel onder de douche springen om vervolgens schoon in je bed te duiken: lekker toch? Maar is het wel zo verstandig om met nat haar te gaan slapen?

Nee, met nat haar naar bed gaan is geen goed idee.

Met een natte coupe gaan slapen richt geen schade aan je haar aan, maar de kans dat je de volgende dag met een pluizige coupe opstaat is groot, heel groot. Dat zegt Jessica J. Krant, huidarts bij Laser and Skin Surgery Centre in New York.

Dakpannen en schubben

Je lokken zijn te vergelijken met dakpannen. Als je je haar föhnt, liggen die dakpannen netjes over elkaar dezelfde kant op – net als bij een dak. Die dakpannen – je haarschubben – gaan alle kanten opstaan als je met nat haar gaat slapen, wat een dat pluizige kapsel veroorzaakt.

Even die föhn erop dus, voordat je onder de wol kruipt.

Bron ELLE | Beeld Sanoma Beeldbank