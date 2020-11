Waarom slapen met de verwarming aan voor huidproblemen kan zorgen

Nu het steeds kouder wordt – sterker nog, de winter staat écht voor de deur – draai je de verwarming vol open. Ja, ook ’s nachts wil je het liefst niet rillend naar bed. Toch kun je beter wel voor het slapen gaan de temperatuur wat minderen: het kan namelijk voor heel wat huidproblemen zorgen.

Je voelt het misschien al aan alles, maar je huid wordt een stuk droger in de wintermaanden. Dat komt niet alleen door de koude temperaturen buiten, maar ook je verwarming is daarbij een grote boosdoener.

Slapen met verwarming huidproblemen

Olivia Thorpe, de oprichter van het skincaremerk Vanderohe, verklaart: ‘Het is echt onze levensstijl die verandert met het seizoen, niet onze huid zelf. Naast minder bewegen en minder gezond eten, worden we ook blootgesteld aan de uitdrogende centrale verwarming – en hoe kouder het buiten wordt, hoe erger het wordt.’

Vochtgehalte

Je zult het misschien wel gemerkt hebben, maar ook het vochtgehalte in je huis gaat een stuk achteruit door het stoken. En laat dat nu niet echt bevordelijk zijn voor je huid. Dermatoloog Adam Friedmann ziet dan ook dat de verwarming voor nog meer stress zorgt als je al een droog velletje of huidproblemen als psoriasis of eczeem hebt. Ook het verschil tussen de binnen- en buitentemperatuur is van invloed. ‘De temperatuur die verandert van warm en behaaglijk binnen naar koud buiten, zorgt er ook voor dat je bloedvaten zich uitzetten, waardoor de roodheid van acne en rosacea veel erger lijkt.’

Uit die kachel

En ja, daarom zou je dus je verwarming in ieder geval ’s nachts niet aan moeten doen. Het bespaart je daarnaast ook nog eens flink wat centen. Wat dan wel? Nou, proberen om het vochtgehalte in de lucht aan te vullen. Dat kan door de good old bakjes water op je verwarming, maar ook een luchtbevochtiger kan de redder in nood zijn. Voorkom daarnaast dat je je huid wast met te heet of juist te koud water. Dr. Friedmann legt uit: ‘Door de mix van warm water en koude temperaturen kan je huid ruw en geïrriteerd aanvoelen.’ Douche dus kort én wat koeler en ga vooral voor een lekker warm bad met misschien een hydraterende olie.

Smeren maar

Is je huid echt droog? Dan geldt wel hoe dikker de crème, hoe beter. ‘Als vochtinbrengende crèmes te dun zijn, zullen ze zeer snel verdampen en de huid droger maken’, sluit dr. Friedmann af. Niet altijd het beste als je ook nog last hebt van andere huidproblemen, maar ga anders aan de slag met een vochtinbrengend serum. Zou houd je je jouw huidje tevreden én ben je niet een grote glimmende (kerst)bol.

Bron: Glamour UK | Beeld: Pexels