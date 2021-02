Te vaak hoge hakken aan, niet goed op je stoel zitten aan je bureau tijdens het werken (als je niet al met laptop en al op de bank neerploft), en ga zo maar door… Allerlei redenen waarom je een slechte houding zou kunnen hebben. Er is nóg een reden waarom jouw houding niet helemaal goed is.

Wist je dat dít kledingstuk er ook voor kan zorgen dat je een minder goede houding hebt en daardoor last kan hebben van rugklachten?

Slechte houding

Een slechte houding kan veel consequenties hebben voor je lichaam. Sommige mensen krijgen te maken met hoofd- en nekpijn, terwijl het anderen op de benen slaat en daar dus heel veel last van krijgen. Kortom; een slechte houding hebben is dus niet echt een pretje. De ene oorzaak ervoor is meer voor de hand liggend, zoals een verkeerde stoel voor aan je bureau, maar de oorzaak kan ook iets minder duidelijk zijn.

The guilty one

Guilty as charged: namelijk je superstrakke skinny jeans. Hoe dan? Deze vriend (en vijand) zit namelijk vaak strak om je heupen. Wanneer je loopt en staat is dat niet per se een heel groot probleem, maar wanneer je zit, kan het nog wel eens als onprettig ervaren worden.

Te skinny

Met een te strakke broek lopen is al niet fijn, laat staan met een te strakke broek zítten. We get it. Als je gaat zitten met die strakke broek om je heupen en je knieën en het zit gewoon niet fijn, wat doe je dan? Juist, je gaat op een andere manier zitten, waardoor het wél lekker zit. Hierdoor krijg je een andere houding en dit is nou niet echt een veel betere houding.

Ademruimte

Als je zo’n skinny jeans aan hebt zit dat – logisch – erg strak. Hierdoor heb je in het deel tussen je huid en de broek maar weinig ademruimte. Voor je huid, maar ook voor je spieren en botten. Vooral je spieren gaan dan zitten naar de vorm van de broek, wat ertoe leidt dat je de ene spiergroep vaker gebruikt dan de andere. En dit zorgt weer voor een andere (en slechtere) houding.

Stretchy jeans

Dit alles betekent nou niet dat je nooit meer een skinny jeans kan dragen, want ondanks dat ze soms niet altijd even fijn zitten, staan ze wel prachtig. Én je mooie benen en billen komen er fantastisch in uit. Onze tip voor wanneer je toch graag een skinny jeans wil dragen maar niet graag pijn wil lijden: ga toch voor een maatje groter óf kies een broek met een stretchy stof. Zit-ie in ieder geval fijn.

