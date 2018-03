Wat sleep-storming is en hoe het je leven beter kan maken

Hoe fijn zou het zijn als je met een probleem gaat slapen en de volgende morgen met het antwoord wakker wordt? To good to be true? Neh, volgens meditatiewebsite Calm kan het. En het heet: sleep-storming.

In feite is het heel simpel. Voordat je gaat slapen bedenk je wat je graag opgelost zou zien. Oh, en begin niet met grote levensvragen. Dus zadel je brein niet meteen op met de vraag hoe je ervoor zorgt dat je promotie op je werk krijgt. Maar bijvoorbeeld wel hoe je de presentatie die je binnenkort hebt, nog creatiever of interessanter kunt maken. Denk daar vervolgens een poosje aan terwijl je in bed ligt. Schrijf, nog voordat je in slaap dut, je (misschien inmiddels wel aangescherpte) vraag in een notitieboekje dat je naast je bed legt.

Even slapen en simsalabim

Denk vervolgens aan andere dingen die je ontspannen voordat je gaat slapen. Als je de volgende morgen wakker wordt met een idee, vergeet dit dan niet direct op te schrijven. Als je ermee wacht tot je gedoucht hebt, is de kans groot dat je plan in het doucheputje is weggespoeld. Mocht je geen eureka-moment hebben als je wakker wordt: wanhoop niet. Waarschijnlijk plopt er gedurende de dag ineens een idee op terwijl je niet eens bezig bent met de presentatie (of de vraag die je de nacht ervoor stelde). En wedden dat dat een heel goed idee is?

Bron PureWow | Beeld iStock