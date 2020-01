Sleeping Beauty: een schoonheidsslaapje bestaat wel degelijk

Een schoonheidsslaapje lijkt meer een goed excuus om even lekker te tukken. Toch zitten er wel degelijk voordelen aan dit fenomeen. Dus hop, onder de wol.

Een nieuwe studie wijst namelijk uit dat een goede nachtrust écht wel belangrijk is voor je huid. Je weet het misschien al, maar collageen is het geheim voor een strak en gezond velletje. Hoe meer je hiervan hebt, hoe beter, steviger en elastischer je lichaam zal aanvoelen.

Schoonheidsslaapje

Het wordt nog iets ingewikkelder: dit eiwit is weer opgebouwd uit fibrillen, wat een soort vezels zijn. Daarvan zijn weer twee soorten, de een is relatief iets dikker, terwijl de ander iets dunner is. Terwijl de dikke variant met diameter van ongeveer 200 nanometer je hele leven onveranderd blijft, is de dunne versie juist veel kwetsbaarder, omdat deze slechts 50 nanometer is. Het gevolg? Scheurtjes kunnen ontstaan of ze worden zelfs afgebroken door invloeden van buitenaf.

Onder de wol

De wetenschappers kwamen tot deze conclusie door experimenten uit te voeren met muizen. Om de vier uur bestudeerden ze deze beestjes wel dagenlang door een nauwkeurige microscoop. Wat blijkt? Het dunnere collageen herstelt zichzelf tijdens een dutje. Je kunt deze laag volgens het onderzoeksteam dan ook zien als een soort beschermingslaag voor de dikkere versie hieronder, zo is te lezen in het vakblad Nature Cell Biology. Karl Kadler, hoofdauteur, licht toe: ‘Zie het als een bakstenen muur. Die staat in feite permanent in je huis. De verf op de muren moet daarentegen om de zoveel tijd vervangen worden.’ Een schoonheidsslaapje is dus helemaal geen fabel, maar helpt om je huid strak en gezond te houden. Truste!



