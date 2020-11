Dagelijkse rompslomp: waarom sleur ook juist wél goed voor je kan zijn

Een sleur heeft vaak een nogal negatieve connotatie: het is de dagelijkse rompslomp die doorbroken moet worden. Maar wat als juíst die herhaling nu eens hartstikke goed voor je zou zijn?

Je ontwaakt, gaat aan de slag, loopt ’s avonds een rondje, kijkt nog wat televisie, gaat slapen en doet dit de volgende dag weer van vooraf aan. Klinkt niet echt spannend, maar het is wel de realiteit voor veel mensen in deze periode.

Sleur goed

Maar doordat je niet de hele dag door keuzes hoeft te maken, kan deze sleur juist goed voor je zijn. Je weet al voor een groot gedeelte wat je te wachten staat en stiekem, is dat soms best even lekker. Want al die keuzes kunnen namelijk zorgen voor ‘egodepletie’. Dit is simpelweg het uitgeput raken door je eigen wilskracht. Je wil in je toch al drukke routine nog even dat sportlesje plannen, videobellen met die ene vriendin, je werk goed genoeg doen: noem het maar op. Niet gek ook dat je aan het eind van de dag helemaal op bent.

Same old, same old

Dus die sleur die je soms voelt? Laat de terugkerende regelmaat ook gewoon even toe in je leven. Minder keuzes zorgen voor een minder vol hoofd en dat klinkt best wel gewenst, toch? Op deze manier spaar je je wilskracht eigenlijk ‘op’ om op een later moment in te zetten. Zo heb je misschien in de avond nog energie voor die nieuwe creatieve hobby of ben je toe aan het proberen van wat andere standjes in de slaapkamer. Wie weet…

