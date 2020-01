Snel afgeleid? Zo dwaal je niet meer af met je gedachten

Je gaat even wat opzoeken en merkt dat je door Instagram hebt gescrold, wat kledingwinkels hebt gecheckt, maar eigenlijk na een kwartier nog steeds niet weet wat je nu wilde weten. Snel afgeleid? Check.

Wil je zorgen dat je echt meer kunt focussen op wat je aan het doen bent? Dan heeft neuropsycholoog Mark Tigchelaar een simpel trucje om minder snel af te dwalen naar verschillende randgedachtes.

Snel afgeleid

Je bent namelijk volgens hem snel afgeleid omdat er nog allerlei andere gedachtes rondzwerven in je hoofd. Belangrijk daarnaast is ook nog de moeilijkheid van de taak die je moet uitvoeren. Tigchelaar: ‘We krijgen nu 5 keer zoveel prikkels binnen in vergelijking met 1980. Dat is best overweldigend voor veel mensen.’ Maar niet getreurd: je concentratiespier kun je ‘trainen’ (‘even m’n concentratiespier trainen, be right back’).

Simpele tip

Wat helpt volgens Mark als je snel afdwaalt met je gedachten, is om iets simpels erbij te doen. Dit kan letterlijk álles zijn, maar moet ook weer niet te moeilijk worden. Hierdoor raak je dan weer afgeleid en dat willen we natuurlijk niet. ‘Dat kan bijvoorbeeld zijn om samen even te wandelen of iets kleins in je handen te nemen tijdens het gesprek.’

Pen

Houd bijvoorbeeld een pen of een paperclip eventjes vast tijdens het uitvoeren van die belangrijke taak of dat ene moeilijke gesprek. ‘Het zorgt voor nét genoeg hersenactiviteit om je afleidende gedachtes buiten de deur te houden, waardoor je veel meer aandacht voor de persoon hebt waarmee je aan het praten bent.’ Zo zul je zien dat je uiteindelijk een stuk minder snel afgeleid zult zijn.

