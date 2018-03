Snurk-killer: deze oordop herkent gesnurk en blokt het geluid

Niks irritanters dan alle uren op de klok langs zien komen terwijl je bedpartner met een bos bezig is. En oordoppen? Die helpen niet, want de meneer of mevrouw naast je zaagt er dwars door heen. Dan hebben we goed nieuws voor je!

Het doel van ex-technici van Nokia was om oordoppen te maken voor zijlslapers. Want zij die het liefste in de feuteus houding in slaap vallen weten hoe pijnlijk je oor kan zijn na een paar uur met zo’n dop in je oor. De techneuten ontwikkelden piepkleine rakkers die ook nog eens zijn afgesteld om snurkgeluiden te herkennen. Door een ander geluid te laten horen (wat je in feite niet hoort), valt het geluid van snurken weg. Klinkt vaag? Zeker, maar het schijnt wel te helpen.

Een rib uit je lijf

De mini’s werken op batterijen en je kunt ze na een gebruikte nacht opladen in een oplader die je op je nachtkastje kunt zetten. Ben je toe aan zo’n snurk-killer? Je kunt ze nu pre-bestellen op indiegogo voor 129 dollar. Als ze in oktober op de markt verschijnen gaan ze 239 dollar kosten. En hallo, da’s een rib uit je lijf. Maar van nachten plafondstaren word je ook niet blij.

Bron Beautify | Beeld iStock