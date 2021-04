Waarom je juist nu veel meer last hebt van een ‘sociale kater’

Voel je vandaag naast kloppende hoofdpijn en oprispend maagzuur ook een tja, soort echoënde leegte? Grote kans dat je aan het dealen bent met een sociale kater. Dat is helemaal niet raar na een jaar lockdown.

In een groot deel van Nederland leek het dinsdag alsof corona niet bestond. In Amsterdam leek het een Koningsdag als vanouds en door heel het land werden parken leeg geveegd en oproepen gedaan vooral niet maar naar de stad te komen.We zullen de preek bewaren mocht jij een van de mensen zijn die Koningsdag vierde alsof het 2019 was. Waar we het vandaag namelijk over willen hebben, is de kater die je voelt na een jaar in relatieve rust opeens weer te socializen met Jan en alleman.

Het socializen verleerd

Als je je vandaag uitgeblust voelt, kan het meer te maken hebben dan de oranjebitter alleen. Na maanden van restricties (en we zijn er nog niet, mind you) en leven in isolatie is het niet raar dat je het socializen een beetje bent verleerd. Je kunt die skill zien als een spier die je kunt trainen. Hoe vaker je het doet, hoe makkelijker het je af gaat. Na lange tijd weer onder de mensen komen, kun je daarom hetzelfde ervaren als na een jaar niks doen weer een bootcamp afleggen.

Wolkig hoofd

Voorheen was de sociale kater voorbehouden aan de introverten onder ons, maar nu kan iedereen er last van hebben. Het kost bakken energie om te beslissen wat je aan doet, waar je naartoe gaat, daar naartoe te reizen en vervolgens een hele dag met mensen op te schieten en te praten over wat je al dan niet hebt beleefd in de afgelopen maanden. Voor onze hersenen is thuiswerken, FaceTimen en binnenblijven een gewoonte geworden. Voor sommigen kan de gedachte alleen al dit straks weer verandert leiden tot stress en angst. Dat zorgt voor de aanmaak van cortisol, wat weer invloed heeft op je cognitieve functioneren. Je kunt vervolgens last krijgen van een wolkig hoofd en je niet meer kunnen concentreren.

Niet meteen het terras op

Als je bewust wordt van hoe je brein werkt, ontdek je ook wat je nodig hebt om weer op te laden. Hersengezondheid betekent naast socializen ook genoeg tijd nemen om te reflecteren en emoties te verwerken om je daarna weer te focussen op de realiteit waarin je leeft. Door dat soort kleine stappen te ondernemen en dus niet aan een stuk door te razen, pak je de controle over je psychische welzijn.

Ook al wil je liefst meteen weer de sociale vlinder zijn die je ooit was: luister naar je lichaam. Als je je vandaag (uit het niets) moe, apathisch of down voelt, is dat een teken dat je wellicht teveel hebt gedaan. Op Koningsdag stond je bloot aan een bak prikkels die je al lange tijd niet ervaren hebt. Duik in dat geval niet vandaag meteen het terras op met vrienden, maar gun jezelf wat tijd om weer op te laden. Daardoor kun je in de toekomst juist meer van afspraken met vrienden genieten (en eerlijk: ook besmettings-wise is dat na een drukke Koningsdag misschien geen gek idee).

