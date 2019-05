Special: ‘Ik hou teveel van wie ik ben als ik coke snuif’

‘Paul kapte ermee. Ik ook, dacht hij. Maar ik stopte niet. Ik hou te veel van wie ik ben als ik coke snuif. Als ik high ben. Ik doe maar een klein lijntje, elk uur. Of soms twee per uur. Verwaar- loosbaar, maar ik heb het nodig. Ik wil helder blijven, slank ook. Gelukkig weet niemand van mijn verslaving. Ik stam uit een horecafamilie en had op jonge leeftijd al een eigen zaak. Een goed- lopende zaak, dus op financieel vlak heb ik geen problemen. Daarom kan ik mijn gebruik ook prima verbergen.’

‘Hoe het begon? Ik was best tevreden met mijn leven, behalve dan met mijn eeuwige gevecht tegen de kilo’s. In de horecawereld lopen veel mooie meiden rond. Slanke meiden. Dat wilde ik ook. Ik had een losse relatie met Paul, die weleens een lijntje nam. Paul werkte in de reclame en in die wereld was gebruik meer regel dan uitzondering. Ik was straalverliefd, maar hij wilde zich niet binden. Dus deed ik alles zodat hij me leuk zou vinden. ‘Ik gebruik alleen bij speciale gelegenheden, als ik écht een leuk feestje of concert heb. Je bent er heus niet meteen verslaafd aan,’ zei hij. Ik geloofde hem. Ook omdat ik inderdaad zag dat er soms wel drie of vier weken tussen zaten voordat hij weer wat gebruikte.

Op een avond had hij me meegenomen naar een feestje van een van zijn collega’s, waar nogal openlijk werd gesnoven. Ik voelde me een provinciaaltje toen ik zag hoe makkelijk en normaal iedereen erover deed, maar was ook nieuwsgierig. Belangrijker: ik wilde niet dat Paul me een tutje zou vinden. Een keertje kon geen kwaad, dat had Paul toch zelf gezegd? ‘Weet je het zeker?’ vroeg hij lachend, terwijl hij met zijn sleutel wat wit poeder op de muis van mijn hand legde. Ik knikte. Voorzichtig smeerde ik eerst wat op mijn tandvlees, zoals ik anderen had zien doen.

