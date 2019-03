Door dit simpele trucje zou je de band met jouw partner versterken

Het is soms moeilijk om een relatie na een aantal jaar nog steeds spannend te houden. Dé tip voor een happily ever after is er dan ook niet, maar toch zou er een trucje zijn om de band met jouw partner nog net iets sterker te maken.

Want spiegeltje, spiegeltje aan de wand, als jij dezelfde houding aanneemt als je partner is er niets meer aan de hand. Nu is het niet zó simpel, maar elkaar spiegelen zou wel degelijk een positief effect hebben op jouw relatie.

Spiegelen

Spiegelen is namelijk een eeuwenoude techniek om een band op te bouwen met iemand. Dat blijkt niet alleen uit onderzoek, maar ook de praktijk wijst het uit. Als iemand dezelfde gebaren maakt, dezelfde houding aanneemt of op dezelfde toon praat, zul je sneller een connectie voelen dan met een persoon die dat niet doet. Want stel je even voor dat iemand met zijn of haar armen over elkaar zit, terwijl jij een voor jouw belangrijk gesprek aan het voeren bent. Voelt niet zo fijn toch?

Subtiel

Toch geldt ook hier: subtiliteit is key. Ga niet overdreven elk klein trekje overnemen van de ander, want dat komt je relatie juist níet ten goede. Dus voel een beetje aan wanneer het wel en niet gepast is en misschien kom je wel tot een heel nieuw level met jouw partner. Zou mooi zijn toch?

Bron: HLN | Beeld: iStock