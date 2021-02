Visualiseren: we horen er steeds meer over, want het zou de sleutel tot een leven vol succes en geluk zijn. Maar wat ís het nou eigenlijk? En belangrijker nog: hoe dóe je het? Tamara Straatman geeft doelgerichte tips waarmee je vandaag nog aan de slag kunt gaan.

Tamara Straatman is miljonair. Ze won het geld in 2017 met de Staatsloterij, maar visualiseerde jaren eerder al dat ze miljoenen op haar bankrekening had. Nu is ze coach, en deelt ze handvatten om ook jou te leren visualiseren.

Naar binnen keren

Het klinkt allemaal nogal zweverig, want hoe kan denken aan dingen je nou helpen om ze uiteindelijk te gaan doen? Toch is dat de eerste stap, wanneer je wilt beginnen met visualiseren. ‘Hiermee stem je af op je onderbewustzijn, je diepste verlangens die vaak verborgen liggen, en onzichtbaar zijn door onze (te) drukke levensstijl. Yoga en meditatie kan heel veel helpen om je mind stil te krijgen en je af te stemmen op je gevoel’, begint Tamara. Ook dat klinkt je vast spiri-wiri in de oren, maar ga jezelf eens na: wanneer heb je voor het laatst in alle rust even geluisterd naar je gevoel, in plaats van continu door te racen? ‘Juist nu in deze tijd hebben we daar meer ruimte voor, om echt even naar binnen te keren. Ik zou je aanraden om daar echt mee te beginnen. Dat is wel de eerste stap wanneer je wilt beginnen met manifesteren.’

Visionboard maken

Ze vertelt enthousiast dat een visionboard een goede manier is om inzichtelijk te maken waar je verlangens liggen, en om uiteindelijk die verlangens en dromen te manifesteren door je gedrag in lijn te brengen met deze diepe verlangens. ‘In het begin zitten al die dromen nog heel erg vanbinnen en dan is het soms nog niet erg concreet maar nog heel onduidelijk en vaag. Door het visueel te maken worden je diepste verlangens inzichtelijk, zodat je ze uiteindelijk om kunt zetten tot actie.’

Als je doelen en wensen eenmaal duidelijk vorm hebben gekregen is het belangrijk om zeer specifiek te werk te gaan, vertelt Tamara. ‘Hoe concreter je bent, hoe gemakkelijker het eindelijk voor je onderbewustzijn wordt om dit daadwerkelijk naar buiten te brengen. Hoe concreter je bent, hoe succesvoller je gaat zijn.’ Dus schrijf niet alleen dat je veel geld wilt hebben of een eigen zaak wilt starten, maar pen tot in detail neer hoeveel geld er op je rekening staat en hoe je zaak eruit ziet. De styling van het pand, je klantenbestand en logo incluis.

Specifiek

‘Wees ook tijdspecifiek!’, benadrukt Tamara. ‘Wil je bijvoorbeeld 10 kilo lichter wegen binnen 3 maanden, benoem dat. En wees ervan bewust dat je jezelf focust op hetgeen je wenst, dus verwoord je doelen altijd positief. Je hersenen maken geen onderscheid met het woordje níet. Denk maar eens even níet aan een roze olifantje. Wat schiet er in je hoofd? Juist! Een roze olifant… Dus je focust jezelf op het gewenste resultaat, in plaats van hetgeen je wilt vermijden. Dit wordt ook wel ‘self fulfilling prophecy’ genoemd.’

Negatieve gedachtes

En dan is de tweede stap het uitwerken van je doelen. Letterlijk met pen op papier zetten wat je wilt bereiken, tot in de details uitgewerkt. ‘Denk bijvoorbeeld aan de context van je doel, de kwaliteiten of middelen die je nodig hebt om je doelen te bereiken, maar ook de ecologie (de gevolgen van je omgeving) van het wel of niet bereiken van je doelen. Maak het zo helder mogelijk. Op de een of andere manier weet je onbewust precies hoe jij je doelen kunt bereiken. Het enige wat nog in de weg zit, is je kritische mind. Je negatieve emoties, gedachtes, oordelen en gedrag. Zodra je deze weet om te buigen, naar een gewenste realiteit, in lijn met het uitvoeren van je gewenste doel(en), ga je vanzelf je ultieme droomleven creëren.’

Tamara: ‘Je geest heeft heel veel herhalingen nodig totdat het een aangeleerd gedrag wordt. Manifesteren is het continu trainen van je mind, en acties ondernemen! Net zoals je een paar keer per week traint in de sportschool is manifesteren ook iets wat je echt moet onderhouden en volhouden. Voor mij is het een onderdeel om succesvol te kunnen zijn, en succesvol in het leven te staan. Daarvoor moet je je wensen, dromen en doelen echt tot vervelens toe herhalen, herhalen, herhalen, ook al zit het soms gigantisch tegen’, benadrukt Tamara.

Oefenen

‘Net zoals je vroeger hebt leren fietsen of rekenen, moet je ook het manifesteren van je diepste verlangens echt oefenen en herhalen, om het je eigen te maken en onder de knie te krijgen. Dan zakt het op emotioneel niveau, en kom je de gewenste verandering tegen die ervoor zorgt dat jij onbewust anders gaat denken en handelen, wat uiteindelijk zorgt voor het gewenste succes. Soms kun je de dingen wel begrijpen met je bewuste geest, maar nog niet voelen in het onderbewuste.

De kans is groot dat je eerst allerlei blokkades en oordelen tegenkomt, voor je er echt in gelooft en het dus ook echt voelt, maar het is nodig om daar doorheen te gaan zodat je een gewenst resultaat gaat manifesteren. Je gaat als het ware de kloof sluiten tussen de afstand van de realiteit nu en je gewenste realiteit. Dit gebeurt door transformaties in het onderbewustzijn. Negatieve emoties, gedachtes, oordelen en gedrag, veranderen op onbewust niveau in positieve emoties, gedachtes, oordelen en gedrag. Hierdoor bereik je ‘als vanzelf’ je gewenste realiteit. It’s all-in the mind!’

Echt voelen

Voelen is belangrijk, benadrukt Tamara nogmaals. ‘Je moet het echt voelen tot in je tenen, anders werkt het niet. Door de blijdschap van het nog niet behaalde succes al te voelen, programmeer je als het ware je onbewuste mind. En dat programma stuurt je dan telkens de goede richting in, want de oude realiteit voelt nu niet meer zo goed, nu je eenmaal weet dat jouw droom daadwerkelijk te manifesteren is, zodat je uiteindelijk ‘vanzelf’ komt waar je wilt.’

‘Vaak voel je jouw verlangens wel maar geloof je er nog niet in, dat gevoel wuiven we weg of we stoppen het zelfs helemaal weg. Want wie zit er nou op ons te wachten, of wie denk jij nu wel niet dat je bent? Luisteren naar je gevoel en vooral vertrouwen dat je gevoel juist is, is heel belangrijk. En ook dat heeft dagelijkse oefening nodig’, aldus Tamara.

‘Ook kan het helpen om je te omringen met gelijkgestemde mensen, mensen die dezelfde mindset hebben en geloven in wat je doet. Omring je niet met mensen die niet in je geloven of zeggen dat het je toch niet gaat lukken, maar omgeef je juist met mensen die ook manifesteren en ook geloven dat je alles kunt bereiken wat je wilt. Dat helpt om de focus te houden, elkaar te motiveren en te inspireren’, legt ze uit.

Just do it

Het kan hartstikke eng zijn om daadwerkelijk de sprong in het diepe te maken. Wat kun je doen om die angst niet als raadgever te gebruiken? ‘Focus jezelf elke dag opnieuw op je gewenste realiteit, maak concrete doelen, creëer een actieplan en voer je taken uit! Maak een lijstje voor jezelf waarmee je inzichtelijk maakt wat het je oplevert als je het wél doet, en wat het je kost als je de onzekere gedachten blijft houden’, tipt Tamara.

‘Je moet uit je comfortzone stappen om te veranderen, om iets van de grond te krijgen. Dat ís doodeng. Maar is het je waard om die droom te laten varen uit angst? De kans is groot dat het je uiteindelijk gaat lukken als je er wel voor gaat, dus durf op dat gevoel te vertrouwen. Maar blijf wel realistisch in het leven staan. Dromen mag, maar alles draait om de uitvoering. Het is vallen en opstaan, leren en bijschaven, elke keer opnieuw’, besluit Tamara.

