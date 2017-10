Dit is de ideale sport voor tijdens de wintermaanden

Oktober is pas net begonnen en we kunnen concluderen dat de herfst duidelijk van start is gegaan. De bladeren vallen van de bomen, de eerste regenbuien zijn gevallen en ’s avonds is het helaas alweer eerder donker. Stuk voor stuk redenen om níét dat rondje te gaan joggen, buiten op de tennisbaan te staan of om te gaan bootcampen.

Met het verdwijnen van de zon verdwijnt vaak de motivatie om te gaan sporten. Helaas. Maar voordat je in een zwart gat valt: wij hebben de ideale sport voor tijdens de wintermaanden. Namelijk (tromgeroffel): zwemmen! Dit is namelijk hartstikke goed voor je lichaam, relatief goedkoop en een prima – lekker warme – sport voor tijdens de donkere wintermaanden. Wij zetten de voordelen van baantjes trekken op een rij.

Alle spieren

Zwemmen is, samen met roeien, één van de weinige sporten waarbij je ál je spieren gebruikt. Lees: bilspieren, armspieren, beenspieren, you name it. Terwijl je je schouder- en armspieren versterkt om vooruit te komen, moet je ook je core aanspannen om horizontaal in het water te blijven liggen. Tel daar de meters die je maakt bij op en je hebt een full body workout.

Blessure

Ook al gebruik je tijdens het zwemmen al je spieren, de kans op een blessure is minder groot dan bij hardlopen en krachttraining. Het water dient als bescherming en maakt je gewichtloos. Je moet erg je best doen om je spieren te overbelasten. Om die reden wordt zwemmen vaak aangeraden wanneer je spieren moeten herstellen.

Conditie

Door te zwemmen vergroot je je longinhoud en hierdoor verbetert je conditie sneller. Wanneer je één keer per week gaat zwemmen, zul je al snel zien dat je minder snel buiten adem bent wanneer je de trap oploopt.

Endorfine

Net zoals hardlopen, boksen en iedere sport waarbij je je moet inspannen, komt bij zwemmen endorfine vrij. Ook wel het geluksstofje waarbij je humeur een boost krijgt. Daarbij wordt door zwemmen ook je stress vermindert en wordt zwemmen zelfs vergeleken met yoga.

Bron: Womens Health, beeld: iStock