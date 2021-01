Zo begin je weer met sporten na lange tijd niks te hebben gedaan

New year, new me. Of wacht, nee, eigenlijk helemaal niet. Echt goede voornemens heb je niet, maar wat actiever worden staat toch wel op de planning. Al is het maar om je mentale gezondheid een beetje op peil te houden nu we alleen maar thuis zitten. Zo kun je weer met sporten beginnen na lange tijd niks te hebben gedaan.

Allereerst is het belangrijk om te bedenken hóe je wilt dat jouw fitnessroutine eruit gaat zien. Grote tip: begin klein. Denk niet meteen dat je een halve marathon moet kunnen rennen, maar bouw het aantal keer sporten in de week langzaam op. ‘Te veel te snel doen kan je mentaal overweldigen’, verklaart bootcamp trainer Sikorski aan Self. ‘En een rigoureuze routine kan uiteindelijk te veel zijn om mee om te gaan, waardoor je je verslagen voelt.’ Al is het 10 minuutjes per dag, elk stapje is er een.

Sporten beginnen

Kijk daarom goed naar je eigen gewoontes en planning voordat je heel je week vol gaat plannen met onrealistische sportdoelen. Wat is voor jou haalbaar? Ook kan een trainingsmaatje een goede stok achter de deur bieden, al is het nu misschien virtueel. Spreek bijvoorbeeld af om elke maandagavond hetzelfde (online) yogaklasje te volgen. Gedeeld leed is halve smart. Plus je zal misschien minder snel cancellen als je weet dat de ander wél volhoudt.

Doelen stellen

Daarnaast is doelen stellen ontzettend belangrijk. Van je energieker voelen tot misschien wel jezelf een paar keer kunnen optrekken: op deze manier werk je ergens naartoe. Houdt hierbij het welbekende S.M.A.R.T. in gedachte. Is wat je wil bereiken specifiek genoeg, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden? Kijk bij je nieuwe trainingsroutine dan ook vooral wat voor jou haalbaar is. ‘Je kunt niet aan drie tot vier dagen per week komen zonder de eerste dag onder de knie te krijgen, dus begin gewoon’, aldus Sikorski. Start daarom met één keer in de week, om het vervolgens (als je dat wilt) langzaam op te bouwen.

Start bij de basis

Meteen allerlei ingewikkelde capriolen uithalen? Doe maar niet. Zoals eigenlijk bij alles start je bij de basis. Wanneer je dat onder de knie hebt, kun je langzaam een trainingsroutine gaan opbouwen. Wat je ook doet, zorg dat je van tevoren goed opgewarmd bent en achteraf ook afsluit met een cool-down. En belangrijk: bouw ook ruimte voor herstel in. ‘Als je een dag vrij neemt, is je lichaam dat eigenlijk niet. Het werkt eigenlijk heel hard om zichzelf te herstellen en weer aan te vullen na al het werk dat je eraan hebt gedaan’, aldus de bootcamp trainer. ‘Rustdagen zijn de sleutel tot welzijn op de lange termijn.’ Luister daarbij goed naar je lijf. ‘Als iets raar aanvoelt of je pijn doet, stop dan met doen wat dat ook is’, drukt Sikorski op het hart.

Take it slow

Het belangrijkste om in je achterhoofd te houden is dus wel, begin echt rustig. Daar sluit ook fysiotherapeut Karena Wu zich bij aan. ‘Mensen hebben de neiging om het aanvankelijk te overdrijven, en ze eindigen met blessures omdat het lichaam niet voorbereid is op de extra activiteit.’ Wat dus wel? Trainingen met een lage intensiteit om je lichaam langzaam te laten wennen. Op deze manier kun je langzaam weer beginnen met sporten: je kunt het!

Bron: Self | Beeld: Unsplash