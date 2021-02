Nu de sportscholen nog steeds gesloten zullen blijven moeten we thuis aan de gang. Als je iemand bent die het na drie squads al niet meer ziet zitten hebben wij de leukste workouts voor je die niet voelen als zo’n langdradig uurtje in de sportschool. Zo heb je niet het gevoel dat je een workout doet maar vliegen de calorieën er wel af.

Jump

Als je er vroeger een had weet je het vast al, maar trampoline springen is een super goede workout. Je verbrand er super veel calorieën mee, bijna net zoveel als met een halfuurtje fietsen. Daarnaast is het super leuk om te doen. Het is wel zwaar en je benen zullen je misschien haten de volgende dag, maar als je bezig bent merk je er niks van.

Doorlopen

Nu iedereen doet aan lange wandelingen is het al helemaal niet gek om lekker naar buiten te gaan. Zeker nu het mooier weer wordt is er zo veel mooie natuur te zien. Dus als hardlopen niet helemaal je ding is, probeer eens te snel wandelen. Hiermee verbrand je ook nog eens meer dan met hardlopen en in de buitenlucht zijn is zeker nu goed voor je.

In je bikini

Het is misschien nog iets te koud nu, maar van de zomer kunnen we weer gaan zwemmen. Daarnaast kun je ook nog ongegeneerd naar de andere knappe zwemmers staren, wat wil je nog meer? Als je eenmaal lekker bezig bent ga je nog sneller resultaten zien. Bij een ervaren zwemmer komt de vetverbranding ook veel sneller op gang, dus als je langer volhoudt bent zul je nóg meer calorieën verbranden.

Dansen voor de tv

Iets wat bijna iedereen gelukkig maakt is dansen. Op YouTube zijn er dan ook tientallen videos waarin trainers je een dansworkout geven. Je hebt workouts op de nummers van Mamma mia, de jaren 90 en zelfs op de soundtrack van Shrek. Je kan het zo gek niet bedenken of er is een dansworkout video voor. Voor dat je het weet zijn de video’s om en heb je niet eens doorgehad dat je een half uur hebt lopen springen. Alleen zijn je buren er misschien wat minder blij mee…

Helemaal zen

Als je liever niet staat te springen en je het wat rustiger aan wil doen, is yoga de perfecte oplossing voor jou. Naast dat je helemaal zen zal zijn na een yogasessie, verbrand je ook nog aardig wat calorieën. Je hoeft er trouwens niet naar een yoga studio voor, op YouTube staan een heleboel video’s met verschillende soorten yogasessie’s. Zo kun je de perfecte video uitzoeken die bij je mood past.

