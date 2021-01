Sporten op een lege maag: doen of niet?

We trappen eerst even een open deur in: sporten in de ochtend is goed voor je. Niet alleen omdat het rustig is, als je bijvoorbeeld een rondje gaat joggen. Maar ook omdat er adrenaline vrijkomt, waardoor je de dag lekker actief start. Maar dan nu de hamvraag: rol je je bed uit, kleed je je om en ben je ready to go? Óf bereid je eerst je havermout? Kortom: moet je nu wel of niet ontbijten voordat je begint.

Ok, er is natuurlijk een groot verschil tussen moeten en mogen. Je moet natuurlijk helemaal niks, laat dat duidelijk zijn. Over allebei valt namelijk iets te zeggen. Maar wat is dan beter?

Meer testosteron, meer spieren

Uit Brits onderzoek blijkt dat je meer vet verbrandt, wanneer je niks eet voor het sporten. Normaal gesproken gaat jouw lichaam lekker op je ontbijt, maar nu moet er gezocht worden naar een andere brandstof namelijk: vetweefsel. Disclaimer: vet branden, staat niet gelijk aan afvallen. Sporten op een nuchtere maag en verder niks, gaat dus niet helpen.

Uit Zweeds onderzoek blijkt daarnaast dat je meer testosteron aanmaakt, als je sport op een lege maag (en andersom). Even kort door de bocht: hoe meer testosteron, hoe meer spieren. Je kan dus een korte work-out doen op een lege maag.

Fietsen, hardlopen of zwemmen

Tegenover die voordelen, staan ook zeker nadelen. Zo is sporten op een lege maag niet goed als je aan duursporten doet. Stel je gaat 10 kilometer hardlopen of zet je voeten op de pedalen om 15 kilometer te biken, dan heb je toch echt die extra brandstof nodig. Zwemmen telt overigens ook mee. Wanneer je lichaam lange tijd niks te verteren heeft, gaat het eiwitten omzetten in suikers. En dat wil je juist voorkomen!

Eigenlijk is er dus geen eenduidig antwoord. Per persoon is het gewoon verschillend. Bedenk je bij de keuze om wel of niet te ontbijten waarom je het wel of niet doet. Luister naar je eigen lichaam. Sport ze!

Bron: Bedrock | Beeld: iStock