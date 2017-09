Sporten tijdens je menstruatie? Met deze sportbroek heb je geen tampon meer nodig

Vind jij het maar niks om te sporten tijdens je ongesteldheid? Of wil je graag wat extra bescherming tijdens deze dagen? Dan zijn de nieuwe sportbroeken van het merk THINX misschien wat voor jou.

THINX komt namelijk met period proof sportkleding. De kleding zou ervoor moeten zorgen dat vrouwen droog en lekvrij kunnen sporten, zonder dat ze daar maandverband en tampons voor nodig hebben. Met de sportbroeken wil THINX het taboe rondom de menstruatie laten verdwijnen.

In plaats van twee tampons

In de collectie zit een korte trainingsbroek, een sportlegging en een unitard. De broeken zouden zowel het bloed als het zweet dat je verliest opnemen. Volgens de website zijn de sportbroekjes zo gemaakt dat ze ‘twee tampons bloed’ kunnen absorberen. De legging absorbeert de hoeveelheid van een tampon, en de unitard van anderhalve tampon.

Het bedrijf kwam eerder ook al in het nieuws toen zij ‘period panties‘ op de markt brachten, zodat vrouwen in het dagelijks leven ook geen tampon of maandverband hoeven te dragen.

Bestellen kan hier.

What’s holding tennis champ @amaosei_ back? Ft. THINX Training Shorts (vid by @samsonbinutu) 🙌#bloodsweatwhatever Een bericht gedeeld door THINX (@shethinx) op 6 Jul 2017 om 3:17 PDT

Bron Hello Giggles | Beeld iStock